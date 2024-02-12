Κάμερον: Το Ισραήλ να σταματήσει και να σκεφτεί

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

«Πολύ ανήσυχος» για την κατάσταση στη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας και τις επιθέσεις που σχεδιάζει το Ισραήλ δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον, καλώντας την κυβέρνηση της χώρας να σταματήσει και να σκεφτεί.

Ο λόρδος Κάμερον είπε πως «είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς πώς μπορείς να κάνεις έναν πόλεμο ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους» στη Ράφα, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί «τέσσερις και πέντε και έξι φορές» για να φτάσουν εκεί και πλέον «δεν υπάρχει πουθενά για αυτούς να πάνε».

Όπως είπε, «θέλουμε το Ισραήλ να σταματήσει και να σκεφτεί πολύ σοβαρά πριν αναλάβει οποιαδήποτε περαιτέρω δράση».

«Πάνω απ' όλα αυτό που θέλουμε είναι μια άμεση παύση στις μάχες, θέλουμε να δούμε αυτή την παύση να οδηγεί σε εκεχειρία, μια βιώσιμη εκεχειρία δίχως επιστροφή σε περαιτέρω συγκρούσεις», συνέχισε ο λόρδος Κάμερον.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς και διανομής περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

