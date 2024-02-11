Διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποδεχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Ισραήλ ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ορισμένοι ζητούσαν την παραίτηση της κυβέρνηση Νετανιάχου.

Συγγενείς ομήρων κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι τορπιλίζει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε «αύριο κιόλας» να φέρει πίσω τους ομήρους, όπως είπε σε ομιλία της η μητέρα ενός νεαρού Ισραηλινού που κρατείται αιχμάλωτος στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε συγκέντρωση που έγινε στο Τελ Αβίβ, πολλοί διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη εκλογών. Εκατοντάδες διαδηλωτές απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης και τουλάχιστον επτά συνελήφθησαν από αστυνομικούς.

Κινητοποιήσεις υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων έγιναν επίσης σε Ιερουσαλήμ και Χάιφα 127 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους.

Το Ισραήλ απάντησε σφυροκοπώντας από αέρος τη Λωρίδα της Γάζας και ακολούθησαν χερσαίες επιχειρήσεις. Περισσότεροι από 28.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Κατά τη διάρκεια ολιγοήμερης εκεχειρίας τον Νοέμβριο, απελευθερώθηκαν 105 όμηροι σε αντάλλαγμα για 240 Παλαιστίνιους που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές. Έκτοτε, όμως, δεν έχουν προκύψει αχτίδες ελπίδας για τις οικογένειες των υπολοίπων ομήρων, οι οποίες αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον 30 εκ των υπολοίπων 136 απαχθέντων είναι νεκροί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

