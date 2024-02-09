Η στρατιωτική επιχείρηση αντιποίνων του Ισραήλ είναι «υπερβολική», κρίνει ο Μπάιντεν

Η στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου, είναι «υπερβολική», έκρινε χθες Πέμπτη ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Θεωρώ, όπως γνωρίζετε, ότι η ανταπόδοση στη Γάζα, στη Λωρίδα της Γάζας, είναι υπερβολική», δήλωσε ο Δημοκρατικός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε χθες Πέμπτη τους βομβαρδισμούς του στη Ράφα, παρά την προειδοποίηση του ιστορικού συμμάχου του, των ΗΠΑ, πως επαπειλείται «καταστροφή» στην πόλη αυτή, στο νότιο άκρο του θυλάκου, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχει καταφύγει ο μισός και πλέον πληθυσμός του (1,3 εκατ. άνθρωποι) για να σωθεί από τις αεροπορικές επιδρομές και τις μάχες.

«Πιέζω πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά, για να φθάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας» και να υπάρξει «παύση» των βομβαρδισμών και των μαχών, είπε ακόμη ο κ. Μπάιντεν.

Ο μικρός παλαιστινιακός θύλακος αντιμετωπίζει «εφιαλτική» ανθρωπιστική κατάσταση, τονίζει ο ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

