Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα σε ένα θεματικό πάρκο της πόλης Γκέτενμποργκ στη δυτική Σουηδία τυλίγοντας στις φλόγες νεροτσουλήθρες στους εξωτερικούς χώρους και παρόμοιες εγκαταστάσεις που βρίσκονταν υπό κατασκευή, όπως είπαν διασώστες και αυτόπτες μάρτυρες.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, αλλά ένας πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε πάνω από την πόλη και η αστυνομία συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα για να προστατευθούν από τους καπνούς.

Δεν υπήρχαν επισκέπτες στο θαλάσσιο πάρκο Oceana, νέο απόκτημα του θεματικού πάρκου που διαχειρίζεται η εταιρεία Liseberg στην πόλη, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει τη λειτουργία του αργότερα μέσα στο χρόνο, όπως δήλωσε στο σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT εκπρόσωπος του πάρκου.

Οπτικό υλικό δείχνει τσουλήθρες τυλιγμένες στις φλόγες με πολλά οχήματα της πυροσβεστικής να έχουν περικυκλώσει την περιοχή.

"Η φωτιά ξεκίνησε σε μια από τις νεροτσουλήθρες έξω από το κτίριο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το κτίριο", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Liseberg.

Οι ένοικοι γειτονικού ξενοδοχείου και υπάλληλοι γραφείων στην περιοχή απομακρύνθηκαν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

🚨 Yet-to-be-opened waterslides at #Liseberg park were engulfed in flames, prompting evacuations of nearby buildings. Plumes of black smoke drifted over #Gothenburg, #Sweden's second-largest city. Authorities are unsure of any casualties. Residents are advised to seek shelter… pic.twitter.com/KseHhEK3X9 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 12, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

