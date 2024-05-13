Ο Έντι Ράμα είχε διττό στόχο με τη συγκέντρωση που έκανε στην Αθήνα επισήμανε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ο Πέτρος Μπελέρης, γιος του Φρέντη Μπελέρη.

«Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας πιστεύω ξεκάθαρα ήταν μια πρόκληση, ήθελε να προκαλέσει και να απαντήσει για την υποψηφιότητα Μπελέρη» τόνισε. «Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία ότι ακριβώς την ίδια ημέρα πέρυσι, είχε ασκηθεί αυτό το πογκρόμ σε έναν υποψήφιο τότε δήμαρχο, στη συνέχεια τον εκλεγμένο δήμαρχο, και από εκεί και έπειτα μιας ολόκληρης κοινότητας Χιμαριωτών που ακόμα και σήμερα δεν έχει δει να ισχύει η δημοκρατία στον τόπο της. Αφετέρου ήθελε να τρομοκρατήσει την ελληνική εθνική μειονότητα που ζει στην Αλβανία. Πιστεύω θέλει να συσπειρώσει το εσωτερικό του και να στείλει ένα μήνυμα τρομοκρατίας για τους υπόλοιπους Έλληνες που έχουν μείνει πίσω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπελέρης.

«Αν καταφέρουμε και εκλεγεί (ο Φρέντης Μπελέρης), θα έχει έναν εκλεγμένο ευρωβουλευτή ο οποίος ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο οποίος ανήκει στη ΝΔ, στην Ελλάδα, είναι ένα μέλος της ελληνικής εθνικής μειονότητας θα αναδείξει αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην Αλβανία, όσο κι αν προσπαθεί κάποιος να τα κρύψει» σημείωσε.

«Νομίζω ότι είδε έναν εκνευρισμό χθες στον κ. Ράμα» δήλωσε για τις εκτιμήσεις του πατέρα του.

«Τον (Αλβανό πρωθυπουργό) ενοχλεί ότι η Ελλάδα συμπεριφέρεται με όρους κράτους δικαίου, τον ενοχλεί που η Ελλάδα συμπεριφέρεται θεσμικά, τον ενοχλεί που η Ελλάδα συμπεριφέρεται δημοκρατικά, τον ενοχλεί που έχασε τις εκλογές στη Χιμάρα, τον ενοχλεί που ο πατέρας μου δεν έκανε πίσω όλο αυτό το διάστημα».

«Στημένο κατηγορητήριο»

«Αλίμονο, έχουμε φτάσει στο σημείο που αναρωτιόμαστε αν ένας άνθρωπος θα βγει από τη φυλακή όταν από την άλλη έχουμε ένα σαθρό κατηγορητήριο, υποτίθεται για διαφθορά 320 ευρώ, που κανένας δεν εκδιωχθεί στην Αλβανία για αυτό το αδίκημα, κανένας δεν έχει εκτίσει ούτε μια ημέρα φυλακή για αυτό το αδίκημα, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει αυτό το αδίκημα, δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα… Πόσω μάλλον τώρα που ήταν ένα στημένο κατηγορητήριο με έναν μάρτυρα ο οποίος παραδέχθηκε στο δικαστήριο χρηματίστηκε με 7,5 χιλιάδες ευρώ από την αστυνομία, και δεν υπάρχει άλλος μάρτυρας να πει ‘’ναι παιδιά, μού είχε τάξει και εμένα χρήματα’’. Είναι πράγματα πρωτόγνωρα» υπογράμμισε ο Πέτρος Μπελέρης.



