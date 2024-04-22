Μπορέλ: Τα κράτη μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν για να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας

H κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η σύγκρουση στο Σουδάν είναι τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει με την Ουκρανία και οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, μαζί με τους Υπουργούς Άμυνας της ΕΕ, θα συζητήσουν τρόπους για την περαιτέρω στήριξη του Κιέβου. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι υπουργοί θα ενημερωθούν, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την κρίσιμη κατάσταση στο στρατιωτικό πεδίο, από τους Ουκρανούς ομολόγους τους, τον Υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και τον Υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ. Εδώ και αρκετές εβδομάδες η Ουκρανία ζητά να υποστηριχθεί η άμυνα της χώρας, κυρίως με αντιαεροπορικά μέσα και με πυρομαχικά.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα κράτη μέλη θα ακούσουν ποιες είναι οι ανάγκες του Κιέβου και θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις για το τι μπορούν να κάνουν.

«Έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξήσουν την ικανότητα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας» δήλωσε ο Μπορέλ, εξηγώντας ότι η Ουκρανία, εκτός από πυρομαχικά, χρειάζεται πυραύλους, αλλά και συστοιχίες Patriot.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια του γεύματος. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν τρόπους αποφυγής κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή και να εξετάσουν την απάντηση του Ισραήλ στην ιρανική επίθεση με χτυπήματα στο Ιράν στις 19 Απριλίου.

Σε συνέχεια του αιτήματος των Ευρωπαίων ηγετών στις 17 Απριλίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν για τις νέες κυρώσεις κατά του Ιράν στον τομέα των drones και των πυραύλων. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ εξήγησε ότι θα ληφθούν περιοριστικά μέτρα σε σχέση με την παραγωγή και τις εξαγωγές drones και πυραύλων και εξέφρασε την ελπίδα ότι όλα τα κράτη-μελη θα συμφωνήσουν, δεδομένου ότι χρειάζεται ομοφωνία.

Ο Ζ. Μπορέλ έχει δηλώσει ότι το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ κατά του Ιράν, θα μπορούσε να επεκταθεί και στους πληρεξούσιους του Ιράν που εκτοξεύουν πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και σε πληρεξουσίους του Ιράν σε Λίβανο, Ιράκ και Συρία.

Επιπλέον, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα εξετάσουν για άλλη μια φορά την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. «Η κατάσταση στη Γάζα συνεχίζει να είναι λίγο-πολύ η ίδια, ίσως και χειρότερη, με βομβαρδισμούς και με θύματα αμάχους», δήλωσε ο Ζ. Μπορέλ. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ ζητά με κάθε δυνατό τρόπο από το Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Ράφα, αλλά επισήμανε: «όμως δεν είμαι εγώ ο διοικητής του Ισραηλινού στρατού». Ανέφερε επίσης ότι στη Δυτική Όχθη οι επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων αυξάνονται, γι' αυτό και η ΕΕ θα εξετάσει την επιβολή επιπλέον κυρώσεων προς τους εξτρεμιστές εποίκους. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερα άτομα και δύο ριζοσπαστικές εβραϊκές ομάδες για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των Παλαιστινίων.

Τέλος, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα συζητήσει για τη σύγκρουση στο Σουδάν, η οποία χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από διεθνείς οργανισμούς ως «η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο σήμερα, με πάνω από 8 εκατομμύρια πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

