Μερικές μέρες αφότου διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε πως η Τεχεράνη μπορεί να αλλάξει την πυρηνική πολιτική της, αν πιεστεί από τις ισραηλινές απειλές, προκαλώντας διεθνή ανησυχία, το ιρανικό ΥΠΕΞ έσπευσε να καθησυχάσει την ανθρωπότητα δηλώνοντας ότι «τα πυρηνικά όπλα δεν έχουν θέση στο πυρηνικό δόγμα» της χώρας.

«Το Ιράν έχει πει κατ΄επανάληψη πως το πυρηνικό πρόγραμμά του εξυπηρετεί μόνο ειρηνικούς σκοπούς. Τα πυρηνικά όπλα δεν έχουν θέση στο πυρηνικό δόγμα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά σήμερα ο εκπρόσωπςο του υπουργείου, Νασέρ Καναανί, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη.

Έπειτα από μια απότομη αύξηση των εντάσεων με το Ισραήλ, ο διοικητής των Φρουρών αρμόδιος για την πυρηνική ασφάλεια Άχμαντ Χαγταλάμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως οι ισραηλινές απειλές μπορεί να ωθήσουν την Τεχεράνη να "αναθεωρήσει το πυρηνικό δόγμα της και να παρεκκλίνει από προηγούμενες σκέψεις της".

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που έχει τον τελευταίο λόγο στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, απαγόρευσε την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων με φάτουα, ή θρησκευτικό διάταγμα, στις αρχές των χρόνων του 2000.

Πηγή: skai.gr

