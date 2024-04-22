Οι δυτικές χώρες ισορροπούν στο χείλος μιας άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων, απείλησε τη Δευτέρα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στον απόηχο της απόφασης των ΗΠΑ να «ξεκλειδώσουν» τη βοήθεια-μαμούθ (60 δισ. δολάρια) στην Ουκρανία.

«Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα "κράτη-πελάτες" τους στο ΝΑΤΟ ονειρεύονται ακόμη να επιφέρουν "στρατηγική ήττα" στη Ρωσία και είναι έτοιμες να συνεχίσουν την πολιτική τους να αποτρέψουν τη χώρα μας "μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό". Ισορροπούν στο επικίνδυνο χείλος μιας άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων, η οποία θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον κορυφαίο Ρώσο διπλωμάτη, «είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι οι τρεις δυτικές πυρηνικές δυνάμεις (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία) είναι από τους βασικούς χορηγούς του καθεστώτος του Κιέβου και τους κύριους εμπνευστές διαφόρων εμπρηστικών κινήσεων». «Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς στρατηγικούς κινδύνους και να αυξήσει το επίπεδο της πυρηνικής απειλής», σημείωσε ο Λαβρόφ σύμφωνα με το TASS.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι για να αποφευχθεί περαιτέρω αποσάθρωση της παγκόσμιας κατάστασης, να διατηρηθεί σταθερή σταθερότητα και να δημιουργηθεί ένας ρεαλιστικός αφοπλισμός, όλες οι χώρες θα πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την αναβάθμιση του διεθνούς συστήματος ασφάλειας βασιζόμενες στις αρχές της πολυμερούς, της ισότητας και του αδιαίρετου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος μείωσης των διακρατικών συγκρούσεων και διασφάλισης πραγματικής προόδου στον έλεγχο των εξοπλισμών», υποστήριξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.