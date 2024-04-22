Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ελλάδα και Ισπανία τελούν υπό «έντονη» πίεση από τους συμμάχους τους σε ΕΕ και ΝΑΤΟ να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία, γράφουν οι Financial Times.

Επικαλούμενη ανθρώπους που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις, η βρετανική εφημερίδα γράφει πως στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών την περασμένη εβδομάδα οι πρωθυπουργοί Κυριάκος Μητσοτάκης και Πέδρο Σάντσεθ δέχθηκαν προσωπικές προτροπές από ομολόγους τους να παραχωρήσουν κάποια από τα επτά συστήματα αεράμυνας που ζητά η Ουκρανία, όπως αμερικανικά Patriot και ρωσικά S-300.

Στους δύο ηγέτες φέρεται να ειπώθηκε πως οι αμυντικές ανάγκες των χωρών τους δεν είναι τόσο μεγάλες όσο της Ουκρανίας και πως δεν αντιμετωπίζουν κάποια άμεση απειλή.

«Όλοι ξέρουμε ποιος τα έχει, όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται και όλοι ξέρουμε ποιος πραγματικά τα χρειάζεται», δήλωσε μία εκ των πηγών της εφημερίδας.

Η Ουκρανία έχει τρία πυραυλικά συστήματα αεράμυνας, ένα χορηγημένο από τις ΗΠΑ και δύο από τη Γερμανία, που ανακοίνωσε την αποστολή ακόμα ενός συστήματος Patriot.

Το Κίεβο, γράφουν οι FT, φέρεται να ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τα ηλικιωμένα συστήματα S-300 που διατηρεί η Ελλάδα, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις τα έχουν ήδη στο οπλοστάσιο τους και έχουν εμπειρία στον χειρισμό τους.

Η πίεση επί των δύο χωρών θα ενταθεί στη συνάντηση που θα έχουν σήμερα Δευτέρα στο Λουξεμβούργο οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των 27 χωρών μελών της ΕΕ, προσθέτει η εφημερίδα.

Τα Υπουργεία Άμυνας σε Μαδρίτη και Αθήνα αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες, συμπληρώνουν οι FT.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.