Τρεις Γερμανοί συνελήφθησαν για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Το γραφείο του Γερμανού Γενικού Εισαγγελέα ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι τρεις Γερμανοί πολίτες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Spiegel, οι τρεις θεωρούνται ύποπτοι για την αποκάλυψη στρατιωτικών μυστικών του Βερολίνου στο Πεκίνο -και ειδικότερα σε ό,τι αφορά εξαρτήματα προηγμένης τεχνολογίας που εφαρμόζονται σε πολεμικά σκάφη.

«Σε βάρος των κατηγορουμένων υπάρχει η ισχυρή υποψία ότι εργάζονταν για κινεζική μυστική υπηρεσία τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έναρξη της δραστηριότητάς τους» ανακοίνωσε η Εισαγγελία.

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα και αύριο ενώπιον του ανακριτή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

Ποιοι είναι οι συλληφθέντες

Ο Τόμας Ρ. και το ανδρόγυνο Χέρβινγκ και Ίνα Φ. συνελήφθησαν στο Ντίσελντορφ και στο Μπαντ Χόμπουργκ και πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια και στους χώρους εργασίας τους. Οι τρεις ύποπτοι θεωρείται επίσης ότι παραβίασαν και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί εξωτερικού εμπορίου για Αγαθά Διπλής Χρήσης.

Ο Τόμας Ρ. φέρεται να εργαζόταν ως πράκτορας για υπάλληλο τoυ Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας (MSS).

Για λογαριασμό του, ο Γερμανός εξασφάλιζε πληροφορίες σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον στρατό.

Στο πλαίσιο των ερευνών του, χρειάστηκε τη βοήθεια του ζευγαριού, το οποίο διευθύνει εταιρία-βιτρίνα στο Ντίσλεντορφ, με αντικείμενο την επικοινωνία και τη συνεργασία με εκπροσώπους της γερμανικής επιστήμης και έρευνας.

Υπήρχε μάλιστα και συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της εταιρίας και πανεπιστημίου της ανατολικής Γερμανίας για τη μεταφορά και την αξιοποίηση επιστημονικών ανακαλύψεων.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα Γενς Ρόμελ, οι τρεις συλληφθέντες γνώριζαν ότι εργάζονταν για λογαριασμό της Κίνας, αλλά όχι και οι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου.

Η πρώτη φάση της συνεργασίας προέβλεπε την προετοιμασία μελέτης για λογαριασμό Κινέζου εταίρου, σχετικά με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας εξαρτημάτων μηχανών που είναι σημαντικά για τη λειτουργία κινητήρων πλοίων, ενδεχομένως και πολεμικών.

Πίσω από τον Κινέζο εταίρο βρισκόταν στην πραγματικότητα ο υπάλληλος της MSS. Ως αντάλλαγμα, παραδόθηκαν ειδικά λέιζερ στην MSS χωρίς άδεια, παρότι το συγκεκριμένο προϊόν υπόκειται σε ειδικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πρόκειται για Αγαθά Διπλής Χρήσης, πολιτικής και στρατιωτικής.

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν με βάση τα ευρήματα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

