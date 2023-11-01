Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι ορισμένοι Αμερικανοί πολίτες θα φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, μετά το άνοιγμα της διάβασης της Ράφα με την Αίγυπτο.

Today, thanks to American leadership, we secured safe passage for wounded Palestinians and for foreign nationals to exit Gaza.



We expect American citizens to exit today, and we expect to see more depart over the coming days.



We won't let up working to get Americans out of Gaza. November 1, 2023

«Αναμένουμε να δούμε να αναχωρούν περισσότεροι τις επόμενες ημέρες» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Την Τρίτη, μιλώντας στο Κογκρέσο, ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι περίπου 1.000 Αμερικανοί και συγγενικά τους πρόσωπα θέλουν να φύγουν από τη Γάζα. Οι 400 από αυτούς είναι Αμερικανοί υπήκοοι και οι υπόλοιποι είναι συγγενείς τους, που όμως δεν έχουν την αμερικανική υπηκοότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.