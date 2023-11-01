Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ορισμένοι Αμερικανοί πολίτες θα φύγουν «σήμερα και τις επόμενες ημέρες» από τη Γάζα, ανακοίνωσε ο Μπάιντεν

Την Τρίτη, μιλώντας στο Κογκρέσο, ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι περίπου 1.000 Αμερικανοί και συγγενικά τους πρόσωπα θέλουν να φύγουν από τη Γάζα

Biden

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι ορισμένοι Αμερικανοί πολίτες θα φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, μετά το άνοιγμα της διάβασης της Ράφα με την Αίγυπτο.

«Αναμένουμε να δούμε να αναχωρούν περισσότεροι τις επόμενες ημέρες» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Την Τρίτη, μιλώντας στο Κογκρέσο, ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι περίπου 1.000 Αμερικανοί και συγγενικά τους πρόσωπα θέλουν να φύγουν από τη Γάζα. Οι 400 από αυτούς είναι Αμερικανοί υπήκοοι και οι υπόλοιποι είναι συγγενείς τους, που όμως δεν έχουν την αμερικανική υπηκοότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Ισραήλ πόλεμος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark