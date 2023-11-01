Ισραήλ: 15 νεκροί στρατιώτες σε επιχειρήσεις στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι 15 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από χθες, Τρίτη, στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους, στον πόλεμο απέναντι στην παλαιστινιακή Χαμάς.

«Αυτοί οι 15 στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα από την Τρίτη» ανέφερε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

