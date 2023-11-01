Το Ισραήλ και την Ιορδανία θα επισκεφθεί την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο νέας περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Στο Ισραήλ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα έχει επαφές με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και υπουργούς του, για να ενημερωθεί σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. «Θα επαναλάβει πως οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θα συζητήσει για την ανάγκη λήψης μέτρων για να περιοριστούν οι απώλειες αμάχων, καθώς και για τις προσπάθειες παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας», είπε ο Μάθιου Μίλερ σε δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται την Κυριακή στην Άγκυρα, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που διέρρευσαν.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εντάσσεται στο πλαίσιο της δεύτερης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα ταξιδέψει στο Ισραήλ, όπου θα έχει διαβουλεύσεις με την ισραηλινή κυβέρνηση σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο με τη Χαμάς.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε επισκεφθεί ξανά το Ισραήλ στις 12 Οκτωβρίου και η συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου είχε διαρκέσει σχεδόν οκτώ ώρες. Στο πλαίσιο εκείνης της περιοδείας στη Μέση Ανατολή, ο Άντονι Μπλίνκεν είχε επισκεφθεί επίσης την Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.