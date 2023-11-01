Εβδομήντα έξι Παλαιστίνιοι τραυματίες και 335 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πέρασαν σήμερα στην Αίγυπτο μέσω της διάβασης της Ράφα, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μέχρι τις 16.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), 76 τραυματισμένοι Παλαιστίνοι, επιβαίνοντες σε ασθενοφόρα και 335 άτομα που διαθέτουν ξένα διαβατήρια και επέβαιναν σε έξι λεωφορεία» πέρασαν στο αιγυπτιακό έδαφος, ανέφερε ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος που μίλησε τηλεφωνικά με το Γαλλικό Πρακτορείο από την Ισμαηλία.

Οι αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι άνοιξαν εκτάκτως τη διάβαση ώστε να περάσουν περίπου 90 Παλαιστίνιοι τραυματίες και 545 αλλοδαποί. Μεταξύ των κατόχων ξένων διαβατηρίων που έφυγαν από τη Λωρίδα της Γάζας ήταν και μια ομάδα 5 Γάλλων, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας. «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας ώστε όλοι οι συμπατριώτες μας και οι οικογένειές τους να μπορέσουν να βγουν από τη Γάζα το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε το Παρίσι, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για συνολικά 50 Γάλλους υπηκόους και τα μέλη των οικογενειών τους. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι μεταξύ των 545 ήταν και τέσσερις Ιταλοί. «Μόλις μίλησα μαζί τους, είναι κουρασμένοι αλλά καλά στην υγεία τους. Τους βοηθά ο Ιταλός πρόξενος στο Κάιρο. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την απομάκρυνση και όλων των υπολοίπων», πρόσθεσε.

Μια διπλωματική πηγή που έχει γνώση των σχεδίων του Καΐρου είπε ότι περίπου 7.500 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων θα φύγουν από τη Γάζα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και θα μπορέσουν να αναχωρήσουν αεροπορικώς από την Αίγυπτο από το αεροδρόμιο της πόλης Αλ Αρίς. Άλλοι διπλωμάτες όμως είπαν ότι οι αλλοδαποί θα ταξιδέψουν οδικώς στο Κάιρο και θα φύγουν για τις χώρες τους από εκεί.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της Αιγύπτου, την οποία επικαλείται το AFP, ανέφερε ότι η διάβαση θα ανοίξει ξανά αύριο για να περάσουν «περισσότεροι αλλοδαποί και άτομα με διπλή υπηκοότητα».

Σε μια λίστα των κατόχων ξένων διαβατηρίων που αναρτήθηκε στο Facebook νωρίτερα υπάρχουν άνθρωποι από πολλές χώρες, όπως από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ινδονησία, την Αυστραλία, την Τσεχία και τη Φινλανδία. Κάποιοι είναι εργαζόμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Μια πηγή που γνωρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ είπε ότι θα δοθεί προτεραιότητα στους πολίτες μουσουλμανικών χωρών ενώ οι πολίτες άλλων χωρών θα φύγουν με αλφαβητική σειρά.

Μεταξύ των πρώτων που θα φύγουν είναι δύο Φιλιππινέζοι γιατροί, εργαζόμενοι στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, ανέφερε η Μανίλα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είπε εξάλλου ότι η χώρα του διαπραγματεύεται την έξοδο των Τούρκων πολιτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.