Στιγμές φρίκης έζησαν οι αγοραστές ενός σπιτιού στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, οι οποίοι, όταν μετακόμισαν και πήγαν να καθαρίσουν, βρήκαν μέσα στον καταψύκτη του σπιτιού ένα πτώμα σε αποσύνθεση.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη την Κυριακή, όταν οι νεοι ιδιοκτήτες μπήκαν στο σπίτι που μέχρι πριν από έναν μήνα ζούσε η οικογένεια Halstead.

Οι νέοι ιδιοκτήτες προσπάθησαν να σηκώσουν και να πετάξουν τον χαλασμένο καταψύκτη του σπιτιού αλλά, επειδή ήταν πολύ βαρύς, τον άνοιξαν για να τον αδειάσουν πρώτα.

Τότε είδαν μπροστά τους το μακάβριο θέαμα- ένα πτώμα που ήταν σε αποσύνθεση.

Αμέσως φώναξαν την αστυνομία, η οποία κατέληξε ότι η σορός άνηκε στον 19χρονο γιο της οικογένειας Halstead, Logan Michael.

Οι αρχές συνέλαβαν τους γονείς του άτυχου 19χρονου, Michael Shane Halstead και Karen Tysinger Halstead , για τον φόνο του γιού τους και για κατάχρηση πτώματος.

Ο πατέρας ισχυρίστηκε η γυναίκα του δεν εμπλέκεται στην δολοφονία του γιου τους.

Μάλιστα, είπε πώς υπέστη μανιακό επεισόδιο και δεν θυμόταν πώς το σώμα του γιου του βρέθηκε μέσα στον καταψύκτη.

Οι δύο γονείς έδωσαν αντικρουόμενες καταθέσεις και έπεσαν σε αντιφάσεις κατά την διάρκεια της απολογίας τους.



Πηγή: skai.gr

