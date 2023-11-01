Η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με περισσότερα από ένα εκατομμύριο βλήματα πυροβολικού για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία και, σε αντάλλαγμα, η Πιονγκγιάνγκ έχει λάβει τεχνικές συμβουλές για τους δορυφόρους της, υποστήριξε σήμερα βουλευτής της Νότιας Κορέας, επικαλούμενος τις υπηρεσίες πληροφοριών της Σεούλ.

Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα, δύο ιστορικοί σύμμαχοι, υπόκεινται σε μια σειρά διεθνών κυρώσεων, η Ρωσία για την επίθεσή της στην Ουκρανία και η Βόρεια Κορέα για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκαν τον Σεπτέμβριο στη ρωσική Άπω Ανατολή και η Ουάσινγκτον δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Πιονγκγιάνγκ είχε αρχίσει να προμηθεύει όπλα στη Μόσχα.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας ανέφερε στους βουλευτές κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα κεκλεισμένων των θυρών ότι η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα μεταφορές όπλων στη Ρωσία από τον Αύγουστο.

«Η NIS έμαθε ότι έχουν μεταφερθεί περισσότερα από ένα εκατομμύριο βλήματα πυροβολικού», δήλωσε ο βουλευτής Γιού Σανγκ-μπουμ στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση.

«Σύμφωνα με αναλύσεις, αυτά θα πρέπει να επαρκούν για περίπου δύο μήνες πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο κ. Γιου.

Σε αντάλλαγμα, η Πιονγκγιάνγκ φαίνεται να έχει λάβει τεχνικές συμβουλές από τη Μόσχα για τα σχέδιά της να εκτοξεύσει έναν στρατιωτικό κατασκοπευτικό δορυφόρο, είπε.

Η Βόρεια Κορέα απέτυχε πρόσφατα δύο φορές να θέσει σε τροχιά έναν στρατιωτικό κατασκοπευτικό δορυφόρο.

Μετά τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια τον Αύγουστο, ανακοίνωσε μια τρίτη εκτόξευση τον Οκτώβριο, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, «αν και η ημερομηνία εκτόξευσης του Οκτωβρίου έχει αναβληθεί, οι τελικές προετοιμασίες, όπως οι επιθεωρήσεις του κινητήρα και της βάσης εκτόξευσης, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη».

Η Βόρεια Κορέα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των προετοιμασιών για την εκτόξευση ενός κατασκοπευτικού δορυφόρου και οι πιθανότητες να πετύχει η τρίτη προσπάθεια είναι μεγάλες, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Στα μέσα Οκτωβρίου, η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι η Πιονγκγιάνγκ είχε παραδώσει «περισσότερα από χίλια εμπορευματοκιβώτια» στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες «καταδίκασαν έντονα» την προμήθεια όπλων στη Μόσχα, λέγοντας ότι η Πιονγκγιάνγκ είχε ήδη πραγματοποιήσει «αρκετές» παραδόσεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Ρωσία και των συνομιλιών του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Σεπτέμβριο, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι οι διμερείς δεσμοί με τη Μόσχα είναι η «υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Πιονγκγιάνγκ».

Το Κρεμλίνο δεν έχει σχολιάσει τις αναφορές για παραδόσεις όπλων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία.

«Υπάρχουν πολλές τέτοιες αναφορές, όλες τους, κατά κανόνα, αβάσιμες. Η Βόρεια Κορέα είναι ο γείτονάς μας. Αναπτύσσουμε και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας σε όλους τους τομείς», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος του Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.