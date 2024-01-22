Μπάιντεν και Χάρις επικεντρώνουν την προεκλογική τους εκστρατεία στην υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση

Η πετυχημένη στρατηγική των εκλογών του 2022 θα έχει τα ίδια αποτελέσματα και στις φετινές προεδρικές εκλογές; Ο Τζο Μπάιντεν σκοπεύει να τονίζει ως τον Νοέμβριο ότι ενδεχόμενη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ θα υπονομεύσει σημαντικά το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση.

Η Κάμαλα Χάρις, την οποία ο 81χρονος έχει επιλέξει ξανά για τη θέση της αντιπροέδρου, έχει αναλάβει κυρίως να μεταφέρει το μήνυμα αυτό.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα δεσμευθεί σήμερα να υπερασπιστεί την πρόσβαση των Αμερικανίδων στην άμβλωση από το Ουαϊόμινγκ, μία από τις αμφίρροπες πολιτείες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια η Χάρις θα συμμετάσχει μαζί με τον Μπάιντεν σε συγκέντρωση αφιερωμένη στο ίδιο ζήτημα στη Βιρτζίνια.

Η προεκλογική ομάδα των Μπάιντεν- Χάρις, που έχει αυξήσει τις ανακοινώσεις της με θέμα την άμβλωση, έδωσε επίσης στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο η Όστιν Ντέναρντ από το Τέξας διηγείται «τον χειρότερο εφιάλτη που μπορεί να ζήσει μια γυναίκα».

Η γυναικολόγος και μητέρα εξηγεί ότι, αφού έμαθε ότι το έμβρυο που κυοφορούσε δεν θα μπορούσε να επιβιώσει, αναγκάστηκε να ταξιδέψει σε άλλη πολιτεία για να κάνει άμβλωση λόγω της ιδιαίτερα περιοριστικής νομοθεσίας στο Τέξας.

«Εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ», λέει στο βίντεο κοιτώντας απευθείας την κάμερα.

«Ρόου εναντίον Ουέιντ»

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στον ρόλο του πρώην προέδρου στην ανατροπή τον Ιούνιο του 2022 από το Ανώτατο Δικαστήριο προηγούμενης απόφασης που προστάτευε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Σήμερα, 22 Ιανουαρίου, συμπληρώνονται 51 χρόνια από την έκδοση της απόφασης στη διάσημη υπόθεση «Ρόου εναντίον Ουέιντ».

Το δικαίωμα όμως αυτό των Αμερικανίδων δέχθηκε ένα ισχυρότατο πλήγμα πριν από ενάμισι χρόνο: το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο πλειοψηφούν οι συντηρητικοί χάρη στους τρεις νέους δικαστές που διόρισε στη διάρκεια της θητείας του ο Τραμπ, εκτίμησε ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν εγγυάται το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και επέτρεψε σε κάθε πολιτεία να νομοθετεί σχετικά.

Έκτοτε περίπου 20 αμερικανικές πολιτείες, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, απαγόρευσαν ή έθεσαν πολύ αυστηρούς περιορισμούς στις αμβλώσεις.

Ο Τραμπ, φαβορί να κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές και κατά συνέπεια αντίπαλος και πάλι του Μπάιντεν για τον Λευκό Οίκο, δήλωσε πρόσφατα «περήφανος» που κατάφερε να συμβάλει στην ανατροπή της απόφασης «Ρόου εναντίον Ουέιντ».

Οι Δημοκρατικοί βασίστηκαν σε αυτή τη δήλωση για να τονίσουν ότι, σε περίπτωση νέας νίκης του, ο 77χρονος δισεκατομμυριούχος ενδέχεται να απαγορεύσει τις αμβλώσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών σήμερα τάσσονται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση. Εξάλλου χάρη σε αυτό το ζήτημα περιορίστηκαν οι απώλειες για το Δημοκρατικό κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του φθινοπώρου του 2022, την ώρα που αναλυτές ανέμεναν σαρωτική νίκη των Ρεπουμπλικάνων.

Οι υπέρμαχοι του δικαιώματος στην άμβλωση σημείωσαν στη συνέχεια μεγάλες νίκες και σε τοπικό επίπεδο.

Τώρα ο Μπάιντεν θέλει να πιστεύει ότι η κινητοποίηση για την προστασία του δικαιώματος αυτού θα παραμείνει ισχυρή και θα επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές.

Εξάλλου η 59χρονη Χάρις, η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, οργώνει τη χώρα και επικεντρώνει τις ομιλίες της στο θέμα της άμβλωσης.

Πρόσφατα κέρδισε μια σπάνια φιλοφρόνηση από δημοσιογράφο του συντηρητικού Fox News. «Αυτό που κάνει η Κάμαλα (για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση) έχει ισχυρό αντίικτυπο στις νεαρές γυναίκες», σχολίασε η Κέιλι ΜακΈνανι πρώην εκπρόσωπος του Τραμπ.

Η πρόσβαση στην άμβλωση «θα αποτελέσει σημαντικό ζήτημα στις πολιτείες στις οποίες δεν προστατεύεται», εκτίμησε η Μελίσα ΝτεΡόσα που πρόσκειται στο Δημοκρατικό κόμμα.

«Στις πολιτείες όπου οι άνθρωποι εκτιμούν ότι το δικαίωμα αυτό προστατεύεται (…) θα ασχοληθούν περισσότερο με οικονομικά ζητήματα, θέματα μετανάστευσης, εγκληματικότητας», προέβλεψε η ίδια.

Μένει να φανεί τι συνέπειες θα έχει το θέμα στο αντίπαλο στρατόπεδο, αυτών των αντιπάλων της άμβλωσης, που δεν φαίνεται να σταματούν παρά την ανατροπή του «Ρόου εναντίον Ουέιντ».

Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον την Παρασκευή, παρά το χιόνι, φωνάζοντας: «Η άμβλωση είναι φόνος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

