ΠΑΣΟΚ: «Προεκλογικό bonus» στο Δημόσιο, την ώρα που παραμένουν οι μισθοί φτώχειας

Μικροκομματική και κοντόφθαλμη χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής την απόφαση τoυ Yπουργικού Συμβουλίου για bonus παραγωγικότητας στο Δημόσιο.
Με κοινή δήλωσή τους, η Ευαγγελία Λιακούλη, γραμματέας ΚΟ και υπεύθυνη ΚΤΕ Εσωτερικών και η Έφη Στεφοπούλου, γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επισημαίνουν:
* Οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων έχουν μειωθεί περισσότερο από 25% από την κρίση και μετά.
* Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων έχει επίσης μειωθεί χωρίς αντίστοιχη μείωση και καλύτερη οργάνωση της δουλειάς που καλούνται να φέρουν εις πέρας όσοι παραμένουν στο Δημόσιο.
* Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος bonus στο Δημόσιο που εφάρμοσε η κυβέρνηση, αποδείχτηκε ακόμα ένα εργαλείο πελατειακής χειραγώγησης της δημοσιοϋπαλληλίας, στα χέρια των κομματικών της ημέτερων.
* Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα πάρουν για άλλη μια χρονιά, δώρο Πάσχα.
* Το 2025, κατά το οποίο θα εφαρμοστεί το bonus των δημοσίων υπαλλήλων που υποσχέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, απέχει 8 μήνες, η κυβέρνηση έκρινε ότι είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή να ανακοινώσει την οριζόντια εφαρμογή του bonus παραγωγικότητας.
«Από τη μικροκομματική της κοντόφθαλμη οπτική είναι, όντως η… κατάλληλη στιγμή.
Όπως ήταν αντίστοιχα κοντόφθαλμη η περυσινή προεκλογική σπουδή της να επισπεύσει τον γραπτό διαγωνισμό για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα, σήμερα, περισσότερο από 1 χρόνο αργότερα, μερικές χιλιάδες επιτυχόντες να είναι όμηροι - εγκλωβισμένοι ως προς τον χρόνο ή ακόμα και την πιθανότητα διορισμού τους», πρόσθεσαν.
Συμπλήρωσαν ότι «το bonus παραγωγικότητας είναι ένα ευπρόσδεκτο μέσο ενίσχυσης του επαγγελματισμού στο Δημόσιο. Όμως, η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί ως προεκλογική πομφόλυγα».
Όπως σημείωσαν τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «οι επαγγελματίες πρέπει να αμείβονται καλά, κι όχι με τις γλίσχρες αυξήσεις των 40 ευρώ ή τα bonus που δίνει ως προεκλογική ελεημοσύνη η κυβέρνηση.
Πρέπει να αποκατασταθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στο Δημόσιο, που υπέστησαν, μεταξύ άλλων, και την απώλεια του 13ου και του 14ου μισθού και, κυρίως, πρέπει να πάψει η απαξίωση του Δημοσίου που έχει ανοίξει την πόρτα σε κάθε λογής ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία λυμαίνονται το Δημόσιο υποβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.