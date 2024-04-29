ΠΑΣΟΚ: «Προεκλογικό bonus» στο Δημόσιο, την ώρα που παραμένουν οι μισθοί φτώχειας

Μικροκομματική και κοντόφθαλμη χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής την απόφαση τoυ Yπουργικού Συμβουλίου για bonus παραγωγικότητας στο Δημόσιο.

Με κοινή δήλωσή τους, η Ευαγγελία Λιακούλη, γραμματέας ΚΟ και υπεύθυνη ΚΤΕ Εσωτερικών και η Έφη Στεφοπούλου, γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επισημαίνουν:

* Οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων έχουν μειωθεί περισσότερο από 25% από την κρίση και μετά.

* Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων έχει επίσης μειωθεί χωρίς αντίστοιχη μείωση και καλύτερη οργάνωση της δουλειάς που καλούνται να φέρουν εις πέρας όσοι παραμένουν στο Δημόσιο.

* Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος bonus στο Δημόσιο που εφάρμοσε η κυβέρνηση, αποδείχτηκε ακόμα ένα εργαλείο πελατειακής χειραγώγησης της δημοσιοϋπαλληλίας, στα χέρια των κομματικών της ημέτερων.

* Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα πάρουν για άλλη μια χρονιά, δώρο Πάσχα.

* Το 2025, κατά το οποίο θα εφαρμοστεί το bonus των δημοσίων υπαλλήλων που υποσχέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, απέχει 8 μήνες, η κυβέρνηση έκρινε ότι είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή να ανακοινώσει την οριζόντια εφαρμογή του bonus παραγωγικότητας.

«Από τη μικροκομματική της κοντόφθαλμη οπτική είναι, όντως η… κατάλληλη στιγμή.

Όπως ήταν αντίστοιχα κοντόφθαλμη η περυσινή προεκλογική σπουδή της να επισπεύσει τον γραπτό διαγωνισμό για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα, σήμερα, περισσότερο από 1 χρόνο αργότερα, μερικές χιλιάδες επιτυχόντες να είναι όμηροι - εγκλωβισμένοι ως προς τον χρόνο ή ακόμα και την πιθανότητα διορισμού τους», πρόσθεσαν.

Συμπλήρωσαν ότι «το bonus παραγωγικότητας είναι ένα ευπρόσδεκτο μέσο ενίσχυσης του επαγγελματισμού στο Δημόσιο. Όμως, η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί ως προεκλογική πομφόλυγα».

Όπως σημείωσαν τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «οι επαγγελματίες πρέπει να αμείβονται καλά, κι όχι με τις γλίσχρες αυξήσεις των 40 ευρώ ή τα bonus που δίνει ως προεκλογική ελεημοσύνη η κυβέρνηση.

Πρέπει να αποκατασταθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στο Δημόσιο, που υπέστησαν, μεταξύ άλλων, και την απώλεια του 13ου και του 14ου μισθού και, κυρίως, πρέπει να πάψει η απαξίωση του Δημοσίου που έχει ανοίξει την πόρτα σε κάθε λογής ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία λυμαίνονται το Δημόσιο υποβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη».

Πηγή: skai.gr

