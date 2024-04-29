Τζέιμς Γουέμπ: «Περιμέναμε για αυτά τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό όλη τη χρονιά»

Πανέτοιμος για τις επόμενες δύο αναμέτρησης της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό είναι ο Τζέιμς Γουέμπ.

Ο Αμερικανός στη media day ενόψει του τρίτου αγώνα στο Βελιγράδι ανέφερε πως είναι μια πολύ σκληρή σειρά, τονίζοντας ότι περίμεναν άπαντες αυτή την κατάσταση όλη τη χρονιά.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Τζέιμς Γουέμπ:

«Δεν κοιτάζουμε μακριά, μένουμε στο παρόν, θέλουμε την νίκη και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Πρέπει να μείνουμε μαζί, να είμαστε ομάδα. Είναι μία πολύ σκληρή σειρά με μεγάλες δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσουμε και είτε έτσι, είτε αλλιώς, πρέπει να τα καταφέρουμε. Περιμέναμε γι' αυτή την κατάσταση όλη τη χρονιά. Πρέπει να παίξουμε με ενέργεια. Εγώ θέλω να βάλω μερικά σουτ, πρέπει να βάλω μερικά σουτ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.