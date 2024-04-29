Λογαριασμός
Τζέιμς Γουέμπ: «Περιμέναμε για αυτά τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό όλη τη χρονιά»

Για την ανυπομονησία των παικτών της Μακάμπι για τα ματς που έρχονται με τον Παναθηναϊκό μίλησε ο Τζέιμς Γουέμπ

Τζέιμς Γουέμπ

Πανέτοιμος για τις επόμενες δύο αναμέτρησης της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό είναι ο Τζέιμς Γουέμπ.

Ο Αμερικανός στη media day ενόψει του τρίτου αγώνα στο Βελιγράδι ανέφερε πως είναι μια πολύ σκληρή σειρά, τονίζοντας ότι περίμεναν άπαντες αυτή την κατάσταση όλη τη χρονιά.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Τζέιμς Γουέμπ:

«Δεν κοιτάζουμε μακριά, μένουμε στο παρόν, θέλουμε την νίκη και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Πρέπει να μείνουμε μαζί, να είμαστε ομάδα. Είναι μία πολύ σκληρή σειρά με μεγάλες δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσουμε και είτε έτσι, είτε αλλιώς, πρέπει να τα καταφέρουμε. Περιμέναμε γι' αυτή την κατάσταση όλη τη χρονιά. Πρέπει να παίξουμε με ενέργεια. Εγώ θέλω να βάλω μερικά σουτ, πρέπει να βάλω μερικά σουτ».

Παναθηναϊκός μπάσκετ
