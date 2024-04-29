Χατζηδάκης: Από 1η Μαΐου οι αιτήσεις επαγγελματιών τουρισμού που επλήγησαν από κακοκαιρίες

«Από την Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου, ανοίγει σχετική πλατφόρμα αναφορικά με αιτήσεις που θα μπορούν να κάνουν επαγγελματίες του τουρισμού που επλήγησαν κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2023-Ιανουαρίου 2024, ώστε να δοθούν σχετικές αποζημιώσεις στα πρότυπα της επιστρεπτέας προκαταβολής».

Αυτό αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ότι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του επιμελητηρίου αναφέρεται ότι ο υπουργός είχε συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της Μαγνησίας, το απόγευμα του Σαββάτου 27 Απριλίου, στο πλαίσιο περιοδείας του στη Θεσσαλία.

Στο περιθώριο της ομιλίας του σε κεντρικό ξενοδοχείο του Βόλου συζήτησε με τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, τον Α' αντιπρόεδρο Φίλιππο Σαμαλέκο, τον γενικό γραμματέα Βασίλη Ζαχείλα και την πρόεδρο του τουριστικού τμήματος Θέκλα Καμμένου, οι οποίοι του εξέθεσαν τα θέματα που αφορούν κυρίως στον τουρισμό και τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία Ντάνιελ, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος.

Οι εκπρόσωποι του επιμελητηρίου επέμειναν στην ανάγκη δημιουργίας μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για το νομό και την περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα δημιουργήσει νέα δυναμική για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και το κυριότερο, θα τονώσει την προσπάθεια όσων ήδη έχουν επενδύσει στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, ζήτησαν άμεση καταβολή των αποζημιώσεων των πληγέντων από τις καταστροφές, παράταση εφαρμογής μέτρων και νόμων, για τα οποία εμφανίζονται προβλήματα δυσλειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων ή δεν έχουν ενημερωθεί οι υπάλληλοι και να προκηρυχθεί ειδικό πρόγραμμα για την στήριξη των επιχειρήσεων του νομού.

Ο κ. Χατζηδάκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εμφανίστηκε θετικός ως προς τα αιτήματα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, ενώ αναφέρθηκε και στις δρομολογημένες παρεμβάσεις για την επόμενη περίοδο.

Όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνάντηση, δια στόματος υπουργού, ήδη, από την Μεγάλη Τετάρτη 1η Μάϊου ανοίγει σχετική πλατφόρμα αναφορικά με αιτήσεις που θα μπορούν να κάνουν επαγγελματίες του τουρισμού που επλήγησαν κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2023-Ιανουαρίου 2024, ώστε να δοθούν σχετικές αποζημιώσεις στα πρότυπα της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Ταυτόχρονα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις πρόσφατες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για το πακέτο στήριξης της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του περσινού Σεπτεμβρίου, ενώ δεσμεύτηκε να επανέλθει, σύντομα, στο νομό με νεότερες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι δύο υφυπουργοί που εκλέγονται στο νόμο, η Ζέττα Μακρή και ο Χρήστος Τριαντόπουλος, αλλά και ο κυβερνητικός βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος ενώ μετείχαν, ακόμη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Απόστολος Οντόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης, η πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Μαγνησίας Ευαγγελία Διανελλάκη αλλά και ξενοδόχοι του Πηλίου.

Πηγή: skai.gr

