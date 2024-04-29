Παναθηναϊκός: Ανοίγει ο δρόμος για την ανανέωση του Ναν

Στην Αναντολού Εφές θα παραμείνει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος είχε μεγαλύτερη πρόταση από την Φενέρ!

Πηγή: skai.gr

