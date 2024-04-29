Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Ανοίγει ο δρόμος για την ανανέωση του Ναν

Ανοίγει ο δρόμος για Κέντρικ Ναν και Παναθηναϊκό Aktor, καθώς η Εφές διατήρησε τελικά στο ρόστερ τον Σέιν Λάρκιν και δεν θα κινηθεί για τον Αμερικανό

Παναθηναϊκός: Προς ανανέωση με Ναν

Στην Αναντολού Εφές θα παραμείνει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος είχε μεγαλύτερη πρόταση από την Φενέρ!

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark