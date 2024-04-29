Του Γιάννη Ανυφαντή

Μαίνεται η βεντέτα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Αδώνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη, με τους δύο βουλευτές να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με αφορμή την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που δίνει την δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να χειρουργούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο κ. Γεωργιάδης, διαβάζοντας μία ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, που τον χαρακτήριζε «γελοίο υποκείμενο», με αφορμή την κυβερνητική τροπολογία, υποστήριξε ότι ο Χανιώτης βουλευτής ήταν ο πρώτος ιδιώτης γιατρός που χειρούργησε σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, όταν διατελούσε αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. «Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Ξέρετε ποιος είναι ο πρώτος ιδιώτης ιατρός που μπήκε σε δημόσιο νοσοκομείο και χειρούργησε; Είναι ο Παύλος Πολάκης στο νοσοκομείο Ζακύνθου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Τον λόγο πήρε επί προσωπικού ο Παύλος Πολάκης, κατηγορώντας τον Υπουργό ότι φέρνει ένα νομοθέτημα χωρίς διαβούλευση, αμφισβητώντας «τον πυρήνα της ύπαρξης του ΕΣΥ».

«Τολμάς και συγκρίνεις τον πυρήνα του ΕΣΥ με το ότι εγώ πήγα να χειρουργήσω στην Ζάκυνθο. Τότε που είχαν κλείσει για 6 μήνες τα χειρουργεία Ζακύνθου για να καλύψουν κάποιοι εκεί τις πομπές τους λέγοντας ότι ένα νέο νοσοκομείο έχει πρόβλημα στα αέριά του και βγαίνουν σκόρπιοι και φίδια και σαρανταποδαρούσες (...) Εγώ είχα κλείσει το ιατρείο και πήρα την πολιτική ευθύνη να πάω και να αποδείξω ότι το νοσοκομείο ήταν ασφαλέστατο και τολμάς κακόμοιρε να συγκρίνεις αυτό το πράγμα με αυτή την τροπολογία που φέρνεις;», τόνισε ο Παύλος Πολάκης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να σηκώνει το γάντι και να ανταπαντά: «Τι είπε τώρα για να δικαιολογήσει τον εαυτό του; Είπε ότι είχε κλείσει το ιατρείο. Θα έπρεπε να περιγράφετε ως Θερβάντες. Παρομοιάζει με τον Δον Κιχώτη, που πολεμάει τους φανταστικούς ανεμόμυλους. Παρουσιάζει ως μεγάλη του θυσία ότι απλώς εφάρμοσε τον νόμο (να κλείσει το προσωπικό του ιατρείο). Προφανώς για κάποιον που είχε διπλά βιβλία, ήταν κάποιου είδους ηρωισμού».

Ο αντιπαράθεση στιγματίστηκε από πολλές διακοπές και φωνές, με τον προεδρεύουσα, Όλγα Γεροβασίλη να ζητάει από τους δύο βουλευτές να μείνουν στα όρια του κοινουβουλευτισμού.

Πηγή: skai.gr

