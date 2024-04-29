Εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους πραγματοποιούν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης παράνομων κροτίδων, παιδικών αθυρμάτων, βεγγαλικών και άλλων ειδών πυροτεχνίας κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα.

Σκοπός των ελέγχων, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, είναι η πρόληψη και η αποτροπή ατυχημάτων που εγκυμονούν κινδύνους για σοβαρούς τραυματισμούς και απώλεια ζωής, από την καύση πυροτεχνικών ειδών κατά την εορταστική περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα από 16 έως 29 Απριλίου:

διενεργήθηκαν συνολικά 996 έλεγχοι,

συνελήφθησαν 61 άτομα και

βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 28.112 πυροτεχνικά είδη, και συγκεκριμένα:

-13.895- κροτίδες,

-7.240- παιδικά αθύρματα,

-4.160- πυροτεχνήματα,

-1.017- συσκευές εκτόξευσης,

-678- αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

-632- φωτοβολίδες,

-370- βεγγαλικά και

-120- είδη πυροτεχνίας για το θέατρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ίδια περίοδο, δεν αναφέρθηκαν στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας τραυματισμοί από χρήση κροτίδων, βεγγαλικών και παιδικών αθυρμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι στοιχεία σχετικά με ελέγχους – συλλήψεις – κατασχέσεις για κροτίδες και άλλα πυροτεχνικά είδη καθώς και συμβουλές για αποφυγή χρήσης τους αναρτώνται σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:

https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/chrisimes-symvoules/symvoules-gia-apofygi-chrisis-krotidon-vengalikon-kai-aftoschedion-eidon-pyrotechnias-kata-tin-periodo-ton-eorton-tou-pascha/

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλο το διάστημα των εορτών του Πάσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.