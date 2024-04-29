Έως τις 18.00 της Μεγάλης Δευτέρας, έξι μόλις ώρες πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία, είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα epistoliki.ypes.gov.gr συνολικά 190.382 Έλληνες από 127 διαφορετικές χώρες. Οι 143.210 (ποσοστό 75,2%) είναι κάτοικοι εντός επικράτειας, ενώ οι 47.172 (ποσοστό 24,8%) Έλληνες του εξωτερικού.

Οι χώρες που καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών έως τώρα είναι η Γερμανία με 8.756 εγγεγραμμένους, το Ηνωμένο Βασίλειο με 8.315, οι ΗΠΑ με 3.613, το Βέλγιο με 3.233 και η Ολλανδία με 2.849.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των εγγεγραμμένων είναι και Έλληνες που κατοικούν σε χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές του 2023, καθώς δεν κατέστη εφικτό να συσταθεί εκλογικό κέντρο στην περιοχή τους.

Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισμένες από αυτές:

Αμερικανική Σαμόα, Τζιμπουτί, Ανγκόλα, Μοζαμβίκη Κονγκό, Καμπότζη, Ισημερινός, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ζάμπια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.