Μία δικαστίνα της αμερικανικής πολιτείας του Τέξας, όπου οι αμβλώσεις απαγορεύονται εκτός πολύ σπάνιων εξαιρέσεων, αποφάσισε σήμερα να επιτρέψει σε μία γυναίκα να προχωρήσει σε διακοπή της κύησης, καθώς η εγκυμοσύνη της θα μπορούσε να απειλήσει τη ζωή της και τη γονιμότητά της, σύμφωνα με τον γιατρό της.

Η 31χρονη Κέιτ Κοξ έμαθε την περασμένη εβδομάδα πως το έμβρυο που κυοφορεί πάσχει από σύνδρομο Edwards (τρισωμία 18) και ζήτησε να μπορέσει να προχωρήσει σε άμβλωση.

Κατά τη διάρκεια έκτακτης ακροαματικής διαδικασίας, η δικαστίνα Μάγια Γκουέρα Γκέιμπλ δικαστηρίου του Όστιν αποδέχθηκε το αίτημά της, εκτιμώντας πως η ιδέα ότι η Κοξ θα μπορούσε να χάσει τη δυνατότητα να γίνει εκ νέου μητέρα είναι «σοκαριστική».

«Αυτό θα ήταν ένα πραγματικό δικαστικό σφάλμα», τόνισε.

Το καλοκαίρι του 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την απόφαση "Roe v. Wade", που εγγυόταν για μισό αιώνα το ομοσπονδιακό δικαίωμα των Αμερικανίδων να διακόπτουν την κύησή τους.

Το Τέξας απαγόρευσε όλες τις αμβλώσεις, ακόμα και σε περίπτωση αιμομιξίας ή βιασμού. Μοναδική εξαίρεση: στην περίπτωση θανάσιμου κινδύνου ή κινδύνου σοβαρής αναπηρίας για τη μητέρα. Όμως, οι προασπιστές του δικαιώματος στην άμβλωση υποστηρίζουν πως οι εξαιρέσεις είναι υπερβολικά θολές και οι γιατροί τρομοκρατούνται στην ιδέα ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Υπέρηχοι αποκάλυψαν πως το έμβρυο της Κοξ, που διένυε την 20η εβδομάδα εγκυμοσύνης, παρουσίαζε ανωμαλίες στη σπονδυλική στήλη και στην κοιλιακή χώρα και ότι η ανάπτυξη του κρανίου του και της καρδιάς του δεν ήταν φυσιολογική.

Όμως, εξαιτίας της νομοθεσίας στο Τέξας, η Κοξ δεν μπορούσε να προχωρήσει σε άμβλωση, με τους γιατρούς της να υποστηρίζουν ότι είχαν «τα χέρια δεμένα» κι ότι θα έπρεπε να περιμένει το μωρό να πεθάνει ενώ το κυοφορούσε, σύμφωνα με την προσφυγή που κατατέθηκε εξ ονόματός της από την οργάνωση Center for Reproductive Rights.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

