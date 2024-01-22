Ουκρανία: Κατάρριψη οκτώ ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέρριψε οκτώ ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν εναντίον της στη διάρκεια της νύκτας από τη Ρωσία.

«Ο εχθρός επιτέθηκε με οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ-136/131», ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας ότι εκτοξεύθηκαν από τη ρωσική περιφέρεια Πριμόρσκο-Αχτάρσκ» που βρίσκεται στην ανατολική όχθη της Αζοφικής θάλασσας.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από συστήματα άμυνας σε περιφέρειες της νότιας και της κεντρικής Ουκρανίας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Καμιά ζημιά που προκλήθηκε από την πτώση συντριμμιών δεν έχει γνωστοποιηθεί στο στάδιο αυτό.

Αυτή η νέα επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αποδίδεται στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε έπειτα από βομβαρδισμούς δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου στις ρωσικές μεθοριακές περιφέρειες. Πηγές στις ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν την ευθύνη για μερικές από τις επιθέσεις αυτές μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε εξάλλου χθες, Κυριακή, πως πυρκαγιά ξέσπασε σε τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στη Ρωσία, έναν εν δυνάμει στόχο των ουκρανικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από «εξωτερικό παράγοντα», διευκρίνισε η επιχείρηση Novatec, η οποία διαχειρίζεται την εγκατάσταση, χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

