Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του 'Αντονι Μπλίνκεν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ, στο περιθώριο της συνάντησης των χωρών της Ομάδας Επαφής για τη Γάζα.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Γάζα. Ο Τούρκος υπουργός τόνισε ότι η σφαγή στη Γάζα πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό και ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Κατά τη συνάντηση Φιντάν-Μπλίνκεν, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αξιολογήθηκε η τελευταία κατάσταση στην Ουκρανία και συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις.

Η συνάντηση των δύο υπουργών είναι η πρώτη που γίνεται σε υψηλόβαθμο επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών μετά την ανακοίνωση της αναβολής της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 9 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

