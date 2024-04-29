Θαλάσσιος ίππος πέθανε από γρίπη των πτηνών στα νησιά Σβάλμπαρντ

Ένας θαλάσσιος ίππος πέθανε το περασμένο καλοκαίρι στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας, στην Αρκτική, αφού προσβλήθηκε από γρίπη των πτηνών, ανακοίνωσε σήμερα ένας Νορβηγός ερευνητής.

Αυτό είναι το πρώτο κρούσμα της γρίπης των πτηνών που καταγράφεται σε αυτά τα θηλαστικά.

Ένα δείγμα που ελήφθη από τον θαλάσσιο ίππο στο νησί Χόπεν αναλύθηκε από γερμανικό εργαστήριο και διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε προσβληθεί από τον ιό, είπε ο Κρίστιαν Λίντερσεν, ερευνητής στο Νορβηγικό Πολικό Ινστιτούτο. Το δείγμα ήταν πολύ μικρό ώστε να εξακριβωθεί εάν επρόκειτο για τον υπότυπο Η5Ν1 ή για τον Η5Ν8.

Πέρυσι εντοπίστηκαν έξι νεκροί θαλάσσιοι ίπποι στα Σβάλμπαρντ, που απέχουν σχεδόν χίλια χιλιόμετρα από τον Βόρειο Πόλο.

«Δεν είναι απίθανο κάποιοι από αυτούς να είχαν προσβληθεί επίσης από την γρίπη των πτηνών», είπε ο Λίντερσεν.

Οι θαλάσσιοι ίπποι, το βάρος των οποίων μπορεί να φτάσει τους δύο τόνους, τρέφονται κυρίως με μαλάκια και οστρακόδερμα αλλά, περιστασιακά, τρώνε και θαλάσσια πτηνά.

Ο ερευνητής τόνισε ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθείται η κατάσταση, καθώς οι θαλάσσιοι ίπποι τείνουν να συγκεντρώνονται σε μεγάλα κοπάδια όταν λιώνουν οι πάγοι, με την άφιξη της θερινής περιόδου. Υπάρχει κίνδυνος και για τις πολικές αρκούδες, εάν βρουν και φάνε κάποιον νεκρό, μολυσμένο θαλάσσιο ίππο, σημείωσε ο Λίντερσεν.

Μια πολική αρκούδα πέθανε από γρίπη των πτηνών στην Αλάσκα, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες θαλάσσια θηλαστικά πέθαναν εξαιτίας του ιού αυτού στη Νότια Αμερική, σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή Έρευνας της Ανταρκτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

