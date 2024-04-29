«Becoming Karl Lagerfeld»: Τον Ιούνιο η πρεμιέρα της βιογραφικής σειράς

Οι λάτρεις της μόδας ανυπομονούν για τη νέα δραματική σειρά έξι επεισοδίων για τη ζωή του αείμνηστου εμβληματικού Γερμανού μόδιστρου, Καρλ Λάγκερφελντ.

Η σειρά «Becoming Karl Lagerfeld» που αναμένεται στο Hulu τον Ιούνιο θα καταγράφει την άνοδο του 38χρονου Λάγκερφελντ στη σκηνή της μόδας του Παρισιού το 1972, όταν ο σχεδιαστής Ιβ Σεν Λοράν κυριαρχούσε.

Ο Λάγκερφελντ βρέθηκε σε αντιπαλότητα με τον Σεν Λοράν και τον συνεργάτη του Πιερ Μπερζέ, όταν ερωτεύτηκε τον Ζακ Ντε Μπάσερ.

Ο Μπάσερ είχε επίσης σχέση με τον Σεν Λοράν και η σειρά επικεντρώνεται στην άμιλλα, τους εγωισμούς, τα πάρτι, τους έρωτες και την τραγωδία στον κόσμο της μόδας.

Ο Καρλ Λάγκερφελντ είχε κολοσσιαία επίδραση στη υψηλή ραπτική, από τον διορισμό του ως διευθυντής δημιουργικού του γαλλικού οίκου μόδας Chanel το 1983 έως τον θάνατό του το 2019. Ήταν επίσης διευθυντής δημιουργικού του Fendi, ενώ είχε και το δικό του brand.

Δημιουργοί της σειράς είναι οι Άισαρ Πισάνι - Φέρι, Τζένιφερ Χαβ και η Ράφαελ Μπακέ, συγγραφέας βιογραφίας του Καρλ Λάγκερφελντ «Kaiser Karl: The Life of Karl Lagerfeld» στην οποία βασίζεται το «Becoming Karl Lagerfeld».

Οι Ζερόμ Σαλ και Όντρεϊ Εστρούγκο είναι οι σκηνοθέτες της σειράς.

Ο Ντάνιελ Μπρουλ, από τους σημαντικότερους, διεθνώς αναγνωρισμένους, σταρ της Γερμανίας, θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά ως Καρλ Λάγκερφελντ μαζί με τους Τίοντορ Πέλεριν, Αρνό Βαλουά και Άλεξ Λουτζ.

Η Γαλλίδα σεναριογράφος, σκηνοθέτις και τραγουδίστρια Ανιές Ζαουί υποδύεται την Γκάμπι Αγκιόν η οποία προσέλαβε τον Λάγκερφελντ ως διευθυντή δημιουργικού του οίκου Chloé και ο Αμερικανός ηθοποιός Πολ Σπέρα θα εμφανιστεί ως Άντι Γουόρχολ.

Τα γυρίσματα της σειράς που κάνει πρεμιέρα στις 7 Ιουνίου στο Hulu έγιναν στη Γαλλία, στο Μονακό και στην Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

