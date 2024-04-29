Νέο περιστατικό βίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτήν τη φορά μέσα σε γήπεδο. Στο παιχνίδι Ηρακλής Πατρών-ΑΕ Πάτρα για την πρεμιέρα των play-offs της Β' Κατηγορίας, παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας χτύπησε στο 12' τον διαιτητή Χαράλαμπο Πετρόπουλο, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί! Μάλιστα, ο διαιτητής δεν αισθανόταν καλά, κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Μετά την διακοπή στο Φ.Α. ο ρέφερι έγραψε: «1) Στο 12' του αγώνα απέβαλλα τον ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας Πάτρα 2005 _με αριθμό δελτίου _και αριθμό φανέλας (9) με απευθείας κόκκινη κάρτα διότι σε σφύριγμα μου κατά της ομάδας του ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο, μου κόλλησε στο κούτελο και με γρονθοκόπησε με βίαιο τρόπο. Στη συνέχεια έπεσα στο έδαφος με έπιασε από το δεξί πόδι και με τραβούσε για να συνεχίσει να με χτυπήσει όταν και μπήκαν οι υπόλοιποι στη μέση, επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω τον αγώνα επειδή ζαλιζόμουν και ένιωθα πόνους από τα χτυπήματα, διέκοψα τον αγώνα οριστικά, στη συνέχεια κάλεσα το ΕΚΑΒ το οποίο με παρέλαβε και με πήγε στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. (…)».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.