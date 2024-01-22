Με διακριτικότητα αντιμετωπίζεται πλέον το πρόβλημα υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας (και μέλλουσας βασίλισσας) από τα βρετανικά μέσα, η οποία θα απέχει από τα επίσημα καθήκοντά της μέχρι το Πάσχα.

Η Κέιτ Μίντλετον (Kate Middleton) εισήχθη στο νοσοκομείο στις 28 Δεκεμβρίου, λίγο μετά την τελευταία δημόσια εμφάνισή της τα περασμένα Χριστούγεννα, όταν ήδη δεν αισθανόταν καλά.

Σύμφωνα με την λακωνική ανακοίνωση από το Παλάτι, η 42χρονη πριγκίπισσα υπεβλήθη σε «επιτυχημένη προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιά» αλλά θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα ανάρρωσης.

Η πληροφορία – που φτάνει με το σταγονόμετρο - είναι ότι «αναρρώνει καλά» στο ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου νοσηλεύεται, ωστόσο όλοι ανησυχούν για το πόσο σοβαρό είναι το πραγματικό πρόβλημα.

Το όργιο φημών πυροδότησε και η αποκάλυψη χθες μιας Ισπανίδας δημοσιογράφου ότι «κάτι δεν πήγε καλά στη μετεγχειρητική περίοδο» γι’ αυτό και η Κέιτ Μίντλετον θα παραμείνει αρκετές μέρες στο νοσοκομείο.

Η Concha Calleja, μιλώντας στην εκπομπή Fiesta του Telecinco και επικαλούμενη συνομιλία της με ένα βοηθό του Παλατιού αποκάλυψε ποια είναι πραγματικά η κατάσταση της Κέιτ Μίντλετον μετά την εγχείρηση.

«Μίλησα με έναν βοηθό στο παλάτι και με διαβεβαίωσε ότι κάτι δεν πήγε καλά στη μετεγχειρητική περίοδο. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που γι' αυτό αποφάσισαν να στείλουν αυτές τις δηλώσεις» είπε για να συνεχίσει:

«Η τελευταία φορά που την είδαμε ήταν στο χριστουγεννιάτικο γεύμα και από τότε άρχισε να μην αισθάνεται καλά. Η Κέιτ εισήχθη στις 28 Δεκεμβρίου και βρίσκεται στα χέρια των γιατρών για αρκετές ημέρες. Πιστεύω ότι το παλάτι θα εκδώσει νέα ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες, εξηγώντας καλύτερα τι συμβαίνει. Η επέμβαση ήταν από μόνη της σοβαρή, διήρκεσε αρκετές ώρες και είχε αυξημένο κίνδυνο, που δεν προέκυψε στο χειρουργικό τραπέζι αλλά στη μετεγχειρητική περίοδο» ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη Marca.

