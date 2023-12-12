Το Ανώτατο Δικαστήριο του Τέξας ακύρωσε χθες, Δευτέρα, απόφαση κατώτερου δικαστηρίου με την οποία επετράπη σε Αμερικανίδα να διακόψει την πολύ επικίνδυνη κύησή της, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των δικηγόρων της ότι «αναγκάστηκε» να φύγει από την πολιτεία για να κάνει άμβλωση αλλού.

Έγκυος περίπου 21 εβδομάδων, η 31χρονη Κέιτ Κοξ έλαβε πρόσφατα επιβεβαίωση ότι το έμβρυο που κυοφορεί, πάσχει από τρισωμία 18, μια χρωμοσωμική ανωμαλία που συνδέεται με σοβαρές δυσμορφίες. Το έμβρυο κινδυνεύει να πεθάνει στη μήτρα και, ακόμη κι αν καταφέρει να το γεννήσει, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να γεννηθεί νεκρό ή να πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με τον γιατρό της, η κύηση αυτή απειλεί εξάλλου την υγεία και την αναπαραγωγική ικανότητα της Κοξ. Ωστόσο λόγω της ιδιαίτερα αυστηρής νομοθεσίας του Τέξας που απαγορεύει τις αμβλώσεις, δεν της επετράπη να προχωρήσει σε εθελούσια διακοπή της κύησής της.

Η νεαρή γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να μπορέσει να υποβληθεί σε άμβλωση στο Τέξας. Δικαστής έκανε δεκτό το αίτημά της την προηγούμενη εβδομάδα, όμως ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας Κεν Πάξτον προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Τέξας για να προσβάλει την απόφαση.

Τελικά το Ανώτατο Δικαστήριο, αφού ανέστειλε, στη συνέχεια ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, ζητώντας και πάλι από τους γιατρούς να αναλάβουν οι ίδιοι την απόφαση για το αν θα πρέπει να γίνει η άμβλωση.

«Η σημερινή μας απόφαση δεν εμποδίζει μια επείγουσα άμβλωση στη συγκεκριμένη περίπτωση που ένας γιατρός εκτιμήσει ότι αυτή η επέμβαση είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τον νόμο», αναφέρεται στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Αν η κατάσταση της Κοξ είναι ή γίνει τέτοια που να αντιστοιχεί στη νομική εξαίρεση, δεν είναι απαραίτητη καμία δικαστική απόφαση», πρόσθεσε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των εμποδίων που αντιμετωπίζουν γιατροί και γυναίκες μετά την ακύρωση το καλοκαίρι του 2022 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ της απόφασής του του 1973 που εγγυόταν το ομοσπονδιακό δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση. Έκτοτε περίπου 20 πολιτείες απαγόρευσαν τις αμβλώσεις ή επέβαλαν ιδιαίτερα περιοριστική νομοθεσία, ανάμεσά τους το Τέξας.

Λίγο πριν ανακοινωθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Τέξας οι δικηγόροι της Κοξ ανακοίνωσαν ότι η πελάτισσά τους έφυγε από την πολιτεία προκειμένου να υποβληθεί σε άμβλωση.

«Εξαιτίας της συνεχούς επιδείνωσης της υγείας της Κοξ (…), αναγκάστηκε να αναζητήσει ιατρική φροντίδα εκτός του Τέξας», επεσήμαναν σε δικαστικό έγγραφο.

«Αυτή η εβδομάδα νομικής αβεβαιότητας ήταν μια κόλαση για την Κέιτ», σχολίασε σε ανακοίνωσή της η Νάνσι Νόρθαπ του Κέντρου Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων, της οργάνωσης που προσέφυγε στη δικαιοσύνη εξ ονόματός της.

«Είναι μια τρέλα», σχολίασε ο Δημοκρατικός βουλευτής του Οχάιο Γκρεγκ Λάντσμαν στο Χ. «Άνθρωποι θα πεθάνουν λόγω αυτών των ακραίων απαγορεύσεων στις αμβλώσεις», κατήγγειλε.

Το Κέντρο Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων δεν θέλησε να αποκαλύψει πού πήγε η Κοξ για να κάνει άμβλωση. Όμως, σύμφωνα με την οργάνωση, είχε δεχθεί προτάσεις για βοήθεια «από το Κάνσας ως το Κολοράντο, ακόμη και από τον Καναδά».

Πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια

Στο Τέξας απαγορεύεται η εθελούσια διακοπή της κύησης, ακόμη και σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας. Μόνη εξαίρεση όταν υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρής αναπηρίας για τη μητέρα. Όμως οι υπέρμαχοι του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση καταγγέλλουν ότι οι εξαιρέσεις δεν έχουν διατυπωθεί ξεκάθαρα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να φοβούνται ότι θα διωχθούν ποινικά.

Όταν η δικαστής τάχθηκε υπέρ της Κοξ, ο γενικός εισαγγελέας Κεν Πάξτον, ένας υπερσυντηρητικός Ρεπουμπλικάνος, απέστειλε επιστολή σε τρία νοσοκομεία με την οποία τα προειδοποιούσε ότι η απόφαση αυτή δεν προστατεύει τα ιδρύματα, «ούτε κανένα άλλο πρόσωπο από το να κριθούν υπεύθυνα αστικά και ποινικά για παραβίαση της νομοθεσίας του Τέξας για την άμβλωση».

Στο Τέξας οι γιατροί κινδυνεύουν με έως και 99 χρόνια κάθειρξη, πρόστιμο 100.000 δολαρίων αλλά και ανάκληση της ιατρικής τους άδειας, αν δεχθούν να κάνουν άμβλωση σε μία γυναίκα εκτός του πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία.

Μετά το καλοκαίρι του 2022 και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου πολλές Αμερικανίδες αναγκάστηκαν να κάνουν δύσκολα και δαπανηρά ταξίδια για να υποβληθούν σε άμβλωση.

Σύμφωνα με το Κέντρο Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων, είναι η πρώτη φορά από το 1973 που μία έγκυος ζητεί από δικαστήριο άδεια για να υποβληθεί σε επείγουσα άμβλωση.

Την Παρασκευή μία έγκυος οκτώ εβδομάδων που θέλει να διακόψει την κύησή της προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της απαγόρευσης των αμβλώσεων στην πολιτεία όπου ζει, το Κεντάκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

