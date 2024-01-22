Επτά μήνες πριν ο Ρον ντε Σάντις ξεκινούσε την εκστρατεία του υποσχόμενος «τη Μεγάλη Αμερικανική Επιστροφή».

Χθες ο άνθρωπος που κάποιοι αποκαλούσαν «Τραμπ νο2» και «Τραμπ χωρίς τις αποσκευές» εγκατέλειψε την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει καμία τύχη απέναντι στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

Σύμφωνα με το BBC, σε μία πρώτη ανάγνωση οι αιτίες που οδήγησαν τον Ντε Σάντις στο να αποσυρθεί κυρίως αφορούν τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς «ήταν αντιληπτή η έλλειψη χαρίσματος και η αδεξιότητά του με τους ψηφοφόρους». Αλλά ο πραγματικός λόγος της απόσυρσης της υποψηφιότητάς του ήταν απλώς ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ανατρέχοντας στην εκστρατεία, πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι ήταν ένας σχεδόν αδύνατος εκλογικός κύκλος για έναν σχετικά νεοφερμένο στην εθνική πολιτική σκηνή. Η υποψηφιότητα του Ντε Σάντις ήταν ουσιαστικά εναντίον ενός κατεστημένου, διάσημου ονόματος, απεριόριστων χρημάτων και μιας βάσης ψηφοφόρων υπέρ του Τραμπ.

Ένα χρόνο πριν, όταν ξεκίνησε η κούρσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, αναφέρει το βρετανικό δίκτυο.

Ο Ντε Σάντις ξεκίνησε το 2023 ως μια πραγματική απειλή για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τότε, όταν μόνο ο πρώην πρόεδρος είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, ο Ντε Σάντις βρισκόταν στο 35% περίπου στις δημοσκοπήσεις, σε κοντινή απόσταση από τον αντίπαλό του.

Είχε επίσης μεγάλη δυναμική μετά από μια νίκη-ρεκόρ επανεκλογής ως κυβερνήτης της Φλόριντα τον προηγούμενο Νοέμβριο. Ο Τραμπ, αντίθετα, είχε επικριθεί για τα απογοητευτικά ενδιάμεσα αποτελέσματα των Ρεπουμπλικανών.

Μέχρι τον Μάιο, όταν ο κυβερνήτης ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για τον Λευκό Οίκο σε μια συνέντευξη με τον Έλον Μασκ, το ποσοστό του στις δημοσκοπήσεις είχε πέσει κοντά στο 20%. Ο Τραμπ είχε εκτιναχθεί πάνω από το 50%.

Οι στρατηγικοί αναλυτές λένε ότι η απόφαση να καθυστερήσει η επίσημη έναρξη της καμπάνιας του τού στοίχισε πολύτιμους μήνες. Το πιο σημαντικό, έδωσε στον Τραμπ την ευκαιρία να ξαναχτίσει την εικόνα του ως πολιτικό αουτσάιντερ με τη βοήθεια των εθνικών πρωτοσέλιδων που δημοσίευαν τα πολυάριθμα νομικά του ζητήματα.

Ενώ ο Ντε Σάντις μπορεί να ήλπιζε ιδιωτικά ότι τα νομικά προβλήματα του πρώην προέδρου θα του στοίχιζαν, ποτέ δεν επέκρινε τον Τραμπ γι' αυτά και αντ' αυτού συχνά απηχούσε τους ισχυρισμούς του αντιπάλου του ότι στοχοποιούνταν άδικα.

Στην αρχή, ο Ντε Σάντις χρησιμοποίησε μια στρατηγική προσπαθώντας να μην προσβάλει τον Τραμπ. Μπορεί να ήλπιζε να κερδίσει τη βάση του Τραμπ σιγά σιγά καθώς τα νομικά ζητήματα εξακολουθούσαν να υφίστανται, λέγοντας συχνά ότι ήταν καιρός το κόμμα να προχωρήσει.

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν λειτούργησε ποτέ. Και ο Τραμπ δεν έδειξε τέτοια αυτοσυγκράτηση. Ο πρώην πρόεδρος επιτέθηκε απευθείας στον Ντε Σάντις, καταφεύγοντας συχνά σε ψευδώνυμα όπως "Meatball Ron" και "Ron DeSanctimonious".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.