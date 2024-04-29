Την επίσπευση της καθαρογραφής της σημερινής απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το Μάτι, θα ζητήσει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα Χριστοδουλέα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων.

Παράλληλα, θα ερευνηθεί αυτεπαγγέλτως εάν συντρέχουν λόγοι άσκησης έφεσης κατά το σκέλος εκείνο που αφορά τις αθωώσεις των εμπλεκομένων στην τραγωδία του 23 Ιουλίου 2018.

Αναλυτικότερα, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ζητήσει από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορο Λινό να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου στο συντομότερο δυνατό χρόνο να καθαρογραφεί η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ώστε να μπορέσει να προσδιοριστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό.

Ακόμη, η κυρία Κλάπα θα ζητήσει η πρόεδρος του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών να απαλλαγεί από κάθε άλλη δικαστική υποχρέωση το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τη σύνταξη του σκεπτικού της σημερινής απόφασης και των πρακτικών της δίκης.

Η όλη επίσπευση των διαδικασιών, αποσκοπεί να μπορεί η Εισαγγελία να προσδιορίσει τη δευτεροβάθμια δίκη τόσο για όσους καταδικασθέντες ασκήσουν έφεση, όσο και για τις εφέσεις που πιθανά θα ασκήσουν οι συγγενείς των νεκρών και εγκαυματιών, ως προς το σκέλος της απόφασης με την οποία αθωώθηκαν εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση αυτή.

Πάντως, οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων αναμένεται να υποβάλουν αίτημα προς την Εισαγγελία Εφετών να ασκήσει έφεση στην απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, τόσο ως προς το σκέλος των ποινών που επιβληθήκαν στους καταδικασθέντες, όσο και ως προς το σκέλος των αθωώσεων στη δίκη για τη πυρκαγιά στο Μάτι.

Υπενθυμίζεται, ότι τον ερχόμενο Ιούλιο συμπληρώνονται 6 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι και πρέπει άμεσα, τα δυο επόμενα έτη, να προσδιοριστεί και να εκδικαστεί ην υπόθεση στο Εφετείο και στην συνέχεια στον 'Αρειο Πάγο, για να μην υπάρξουν παραγραφές αδικημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

