Πάνω από 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε άνδρα που άφηνε τον σκύλο του χωρίς νερό στην Αλεξανδρούπολη

Επιβολή διοικητικού προστίμου άνω των 2.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη σκύλου για παράβαση των κανόνων ευζωίας

Αλεξανδρούπολη: Πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ γιατί άφηνε τον σκύλο του χωρίς νερό

Διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τα 2.000 ευρώ επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλου, για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας του κατοικίδιου.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, κατόπιν σχετικής καταγγελίας, αστυνομικοί εντόπισαν στον αύλειο χώρο οικίας στην Αλεξανδρούπολη το δεσποζόμενο ζώο και διαπίστωσαν πως δεν τηρούνταν οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ειδικότερα κατεγράφη έλλειψη παροχής νερού και πλημμελής καθαριότητα του χώρου στον οποίο διαβιούσε, συνθήκες που αντίκεινται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων συντροφιάς που αφορά την εξασφάλιση της ευζωίας τους και την ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, ορίζονται μεταξύ άλλων βάσει της νομοθεσίας.

