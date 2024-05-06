Μπάιντεν και Νετανιάχου: Συμφωνία να ανοίξει το Κερέμ Σαλόμ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σήμερα πως θα διασφαλίσει ότι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Γάζα θα είναι ανοικτό για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε επίσης τη "σαφή θέση του για τη Ράφα" σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.