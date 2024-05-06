Μπάιντεν και Νετανιάχου: Συμφωνία να ανοίξει το Κερέμ Σαλόμ

Λογαριασμός
Μπάιντεν και Νετανιάχου συμφώνησαν να ανοίξει το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, υποσχέθηκε σήμερα στον Αμερικανό πρόεδρο ότι θα διασφαλίσει το πέρασμα να είναι ανοιχτό για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σήμερα πως θα διασφαλίσει ότι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Γάζα θα είναι ανοικτό για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε επίσης τη "σαφή θέση του για τη Ράφα" σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

