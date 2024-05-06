Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συνομιλήσει σήμερα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Τη στιγμή που το Ισραήλ ετοιμάζει ευρεία επίθεση εναντίον της Ράφας, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

«Έχουμε καταστήσει σαφή στην ισραηλινή κυβέρνηση την άποψή μας σχετικά με μια μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή στη Ράφα και ο πρόεδρος θα μιλήσει με τον πρωθυπουργό σήμερα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, διευκρινίζοντας πάντως ότι ο Λευκός Οίκος «δεν μπορεί να μιλήσει εξ ονόματος του ισραηλινού στρατού».

Ωστόσο δηλώνει ότι δεν υποστηρίζει εισβολή στη Ράφα χωρίς σχέδιο βοήθειας αμάχων που βρίσκονται εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.