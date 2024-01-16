Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ρομπέρτα Μέτσολα, καταδίκασε χθες Δευτέρα την «απαράδεκτη» φυλάκιση του Σαλέχ Νικμπάχτ, δικηγόρου της οικογένειας της Μαχσά Αμινί, μετά το ταξίδι του στο Στρασβούργο για να παραλάβει το βραβείο Ζαχάροφ που δόθηκε μεταθανάτια στη νεαρή Ιρανή.

«Λίγο καιρό μετά την επιστροφή του στο Ιράν, ο κ. Νικμπάχτ συνελήφθη και το χρηματικό έπαθλο (σ.σ. που συνόδευε το βραβείο) κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή φυλάκισης επειδή κατηγορήθηκε πως επιδόθηκε σε προπαγάνδα εναντίον του συστήματος», τόνισε η κυρία Μέτσολα.

«Η κατηγορία αυτή είναι ψευδής. Είναι απαράδεκτο, είναι ασυγχώρητο», πρόσθεσε.

Εξαίροντας το «θάρρος» και τη «δέσμευση» του Σαλέχ Νικμπάχτ, η κυρία Μέτσολα απαίτησε, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την «άμεση και άνευ ορων απελευθέρωσή του».

Τη 12η Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε μεταθανάτια το βραβείο Ζαχάροφ, την υψηλότερη διάκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη Μαχσά Αμινί.

Η νεαρή Ιρανή, μέλος της κουρδικής μειονότητας, πέθανε σε ηλικία 22 ετών τη 16η Σεπτεμβρίου 2022, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών για υποτιθέμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η οικογένεια της νεαρής είχε σκοπό να παραστεί στην τελετή απονομής στο Στρασβούργο, όμως την τελευταία στιγμή οι αρχές τής επέβαλαν απαγόρευση εξόδου από την επικράτεια.

Κρίνοντας πως δεν υπήρχε «καμιά νομική βάση» που να δικαιολογεί το μέτρο αυτό, ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κ. Νικμπάχτ, εξήγησε πως θα το αμφισβητούσε μόλις επέστρεφε στην Τεχεράνη. «Αν μου δώσουν χρόνο, καθώς μόλις επιστρέψω στο Ιράν μπορεί να συλληφθώ και να φυλακιστώ», έλεγε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Δεκέμβριο.

Ο δικηγόρος καταδικάστηκε τον Οκτώβριο να εκτίσει έναν χρόνο φυλάκισης για «προπαγάνδα» εναντίον του κράτους, επειδή μίλησε σε ΜΜΕ για την υπόθεση της Μαχσά Αμινί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

