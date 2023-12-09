Απαγόρευση να εγκαταλείψουν το ιρανικό έδαφος επιβλήθηκε στους γονείς και τον αδελφό της Μαχσά Αμινί, της κουρδικής καταγωγής Ιρανής που έχασε πέρυσι τη ζωή της, οι οποίοι επρόκειτο να παραλάβουν το βραβείο Ζαχάροφ με το οποίο είχε τιμηθεί μετά θάνατον η νεαρή γυναίκα, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η δικηγόρος τους στη Γαλλία.

«Τους απαγορεύθηκε χθες τα μεσάνυχτα να επιβιβασθούν στην πτήση, με την οποία επρόκειτο να έρθουν στη Γαλλία για να παραλάβουν το βραβείο Ζαχάροφ, καθώς και να εγκαταλείψουν το Ιράν, παρόλο που διέθεταν βίζα», δήλωσε η δικηγόρος Σιρίν Αρντακανί. «Τα διαβατήριά τους κατασχέθηκαν», πρόσθεσε.

Η Μαχσά Αμινί και το κίνημα «Γυναίκα Ζωή Ελευθερία», που κατεστάλη στο αίμα από την εξουσία στο Ιράν, τιμήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ, την κορυφαία διάκριση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο θάνατος της Μαχσά Αμινί στις 16 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 22 ετών, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της, προκάλεσε επί μήνες μεγάλης έκτασης διαδηλώσεις εναντίον των ιρανών πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών. Η καταστολή των διαδηλώσεων στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους ενώ έγιναν χιλιάδες συλλήψεις.

«Καθώς οι τελετές απονομής των Νόμπελ πραγματοποιούνται την ίδια στιγμή, οι ιρανικές αρχές ποτέ δεν είχαν κινητοποιηθεί περισσότερο για να μην μπορέσουν οι οικογένειες των θυμάτων να πάρουν το λόγο ενώπιον της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε η Αρντακανί.

«Ο βάναυσος φόνος της Ντίνα Μαχσά Αμινί σηματοδότησε μια καμπή», είχε υπογραμμίσει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα κατά την ανακοίνωση του βραβείου.

«Το σύνθημα "Γυναίκα Ζωή Ελευθερία" έγινε κραυγή συσπείρωσης για όλους αυτούς οι οποίοι υπερασπίζονται την ισότητα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία στο Ιράν», είχε προσθέσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

