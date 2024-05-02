Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στο Ισραήλ κατά της επιχείρησης στη Ράφα, στο νότο του θύλακα της Γάζας όπου έχουν καταφύγει πολλοί Παλαιστίνιοι πρόσφυγες από τον Βορρά, αλλά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιμένει ότι θα προχωρήσει.



«Νομίζω ότι οι Ισραηλινοί ηγέτες κατανοούν καλά την άποψη του Προέδρου [Τζο] Μπάιντεν για μια επιχείρηση στη Ράφα», δήλωσε ο σύμβουλος Επικοινωνιών Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν το Ισραήλ για οποιαδήποτε επιχείρηση στη Ράφα που δεν θα προστάτευε τους Παλαιστίνιους αμάχους, διαμηνύοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αλλάξει την πολιτική τους στη Γάζα ως απάντηση σε μια τέτοια κίνηση.

Οι ΗΠΑ επέμειναν ότι οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των περισσότερων από 1,3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων αμάχων στην περιοχή της νότιας Γάζας, πολλοί από τους οποίους αναζήτησαν καταφύγιο εκεί για να γλιτώσουν από τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο βορρά στην αρχή του πολέμου.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν υπογράμμισε αυτά τα σημεία κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπου επισκέφθηκε την Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και το Ισραήλ.

Ο Μπλίνκεν επισήμανε στους Ισραηλινούς δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν δει ακόμη ένα βιώσιμο σχέδιο για μια επιχείρηση στη Ράφα που θα προστατεύει τους Παλαιστίνιους αμάχους. Επανέλαβε αυτά τα σημεία σε συνέντευξή του στο NBC, δηλώνοντας ότι η θέση της κυβέρνησης Μπάιντεν «ήταν ξεκάθαρη – δεν έχει αλλάξει. δεν θα αλλάξει».

Απέρριψε τη σκληρή στάση του Νετανιάχου σχετικά με την επιχείρηση στη Ράφα, και θέλοντας να την υποβαθμίσει δήλωσε: «Οι άνθρωποι λένε πράγματα».



Είναι σημαντικό και το «πιο επείγον πράγμα να δούμε τις επόμενες ημέρες ποια είναι η απάντηση της Χαμάς σε μια πολύ ισχυρή πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι» σχολίασε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

