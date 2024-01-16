Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν» τα «πλήγματα» του Ιράν στο ιρακινό Κουρδιστάν

Η διπλωματία των ΗΠΑ «καταδίκασε σθεναρά» την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο ιρακινό Κουρδιστάν το βράδυ χθες Δευτέρα, τονίζοντας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως «αντιτίθεται» στα «ανεύθυνα πυραυλικά πλήγματα» στα οποία προχώρησε, καθώς «υπονομεύουν τη σταθερότητα του Ιράκ».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως εξαπέλυσε ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων εναντίον εγκαταστάσεων «τρομοκρατών» και κέντρα «κατασκοπείας» στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης ιρακινής περιφέρειας του Κουρδιστάν.

Τα πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον «τέσσερις άμαχοι», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

