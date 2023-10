ΕΕ: Με το βραβείο Ζαχάροφ τιμήθηκε μετά θάνατον η Ιρανή Μαχσά Αμινί για το «κίνημα της Μαντήλας»

Με το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης τιμήθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά θάνατον η Μαχσά Αμινί, καθώς και το κίνημα "Γυναίκα Ζωή Ελευθερία" που πνίγηκε στο αίμα από την εξουσία στο Ιράν.

Jina Mahsa Amini and the Woman, Life, Freedom Movenment in Iran have been awarded the European Parliament’s 2023 Sakharov Prize for Freedom of Thought.



For Women, for Life, for Freedom. pic.twitter.com/59CyYHluWH