Η Βόρεια Κορέα καταργεί υπηρεσίες που εργάζονταν για την επανένωση με τη Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην κατάργηση οργανισμών οι οποίοι εργάζονταν για τη μελλοντική επανένωση με τη Νότια Κορέα, μετέδωσε σήμερα το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε από το κοινοβούλιο της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το πρακτορείο, καταγράφεται μερικές εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τις οποίες η επιδίωξη της συμφιλίωσης και της επανένωσης ήταν «λάθος».

Τα γειτονικά κράτη παραμένουν, από τεχνική άποψη, σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο Πόλεμος της Κορέας (1950-1953) τερματίστηκε με ανακωχή, δεν υπεγράφη ποτέ συμφωνία ειρήνης.

Πιονγκγιάνγκ και Σεούλ «βρίσκονται σε οξυμένη σύγκρουση στην κορεατική χερσόνησο» και «η επανένωση της Κορέας δεν μπορεί να επιτευχθεί ποτέ με τη Νότια Κορέα», τονίστηκε στην απόφαση του βορειοκορεατικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το KCNA.

Οι σχέσεις των δυο χωρών επιδεινώθηκαν ραγδαία το 2023, ειδικά εξαιτίας της εκτόξευσης τον Νοέμβριο από την Πιονγκγιάνγκ κατασκοπευτικού δορυφόρου, κίνησης που εξώθησε τη Σεούλ να αναστείλει διμερή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, η οποία είχε συναφθεί το 2018 κι είχε σκοπό να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις στα σύνορα.

Για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, η Νότια Κορέα είναι ο «κυριότερος εχθρός» της χώρας του και οι προσπάθειες για την επανένωση μαζί της είναι λάθος που «δεν πρέπει να διαπραχθεί».

Στα Συντάγματα και των δυο κρατών διεκδικείται η εθνική κυριαρχία στο σύνολο της κορεατικής χερσονήσου. Τα δυο κράτη, που ιδρύθηκαν πριν από 75 χρόνια, θεωρούν το ένα το άλλο παράνομο.

Τις ελάχιστες διπλωματικές επαφές ανάμεσά τους χειρίζονταν κυρίως —ως τη διάλυση των βορειοκορεατικών θεσμών— από πλευράς Νότιας Κορέας το υπουργείο Ενοποίησης και από πλευράς Βόρειας Κορέας η Επιτροπή για την Ειρηνική Επανένωση, ένας από τους οργανισμούς που κατάργησε η Πιονγκγιάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

