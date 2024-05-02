Σερβία: Ψήφος εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση του Μίλος Βούτσεβιτς

Το σερβικό κοινοβούλιο έδωσε απόψε ψήφο εμπιστοσύνης στην νέα κυβέρνηση συνασπισμού της οποίας ηγείται ο πρόεδρος του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS), Μίλος Βούτσεβιτς.

Επί συνόλου 250 βουλευτών το κυβερνητικό σχήμα που πρότεινε ο Βούτσεβιτς υπερψήφισαν 152 βουλευτές. Η

νέα κυβέρνηση θα έχει τέσσερις αντιπροέδρους και 30 υπουργεία.

Εκτός από το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα στην κυβέρνηση συμμετέχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα Σερβίας (SPS) όπως επίσης και πέντε μικρότερα κόμματα.

Ο Βούτσεβιτς στις προγραμματικές δηλώσεις μίλησε για «κυβέρνηση συνέχειας» η οποία θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις διεθνείς προκλήσεις «διατηρώντας την ανεξαρτησία της χώρας στην λήψη αποφάσεων και συνεχίζοντας την πολιτική της στρατιωτικής ουδετερότητας».

Ανέφερε ότι την μεγαλύτερη πρόκληση θα αποτελέσει το ζήτημα του Κοσόβου και η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας. Επισήμανε ότι η ένταξη στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός στόχος της Σερβίας ενώ από την άλλη υπερασπίστηκε την πολιτική των στενών σχέσεων με την Κίνα και επέμεινε στην μη επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας. «Στην πραγματικότητα θα πρέπει με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην διατήρηση των δεσμών με την Ρωσία και την Κίνα και την φιλοδοξία μας να γίνουμε μέλη της ΕΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βούτσεβιτς.

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνησή του θα καταθέσει νομοσχέδιο για την επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας η οποία θα διαρκεί τέσσερις μήνες.

Τα κόμματα της σερβικής αντιπολίτευσης επέκριναν τον Βούτσεβιτς για το γεγονός ότι η πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος δεν βρέθηκαν στις προτεραιότητες της κυβέρνησής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

