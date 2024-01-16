Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν τουλάχιστον τρία drones της Ουκρανίας στη νοτιοδυτική ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ, η οποία γειτονεύει με την ουκρανική επικράτεια, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ ανέφερε επίσης μέσω Telegram ότι κορίτσι 11 ετών τραυματίστηκε όταν συντρίμμια UAV που καταρρίφθηκε έπεσαν σε πολυκατοικία στην πόλη Βαρόνεζ, την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Αναφέρθηκε πως έσπασαν παράθυρα σε αρκετές πολυκατοικίες και σπίτια στη Βαρόνεζ. Πυρκαγιά στο ένα από τα κτίρια αυτά κατασβέστηκε γρήγορα, διαβεβαίωσε ο κ. Γκούσεφ.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από πλευράς Κιέβου μέχρι στιγμής. Η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τις αεροπορικές επιδρομές στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες, λέγοντας πως βάζει στο στόχαστρο ρωσικές στρατιωτικές υποδομές.

Κοντά στη Βαρόνεζ βρίσκεται αεροπορική βάση στην οποία σταθμεύουν βομβαρδιστικά Σουχόι Su-34 της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας. Αεροσκάφη του τύπου αναπτύσσονται συχνά στις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανάρτηση από το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Shot στο Telegram, ακούστηκαν τουλάχιστον 15 εκρήξεις στην περιοχή της βάσης και συντρίμμια UAVs κατέπεσαν σε κοντινή πολυκατοικία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

