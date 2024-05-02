Στη Μητρόπολη Αθηνών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών τελέστηκε η Ακολουθία των Αχράντων Παθών του Κυρίου, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στη Μητρόπολη Αθηνών παραβρέθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφτασε στη Μητρόπολη στις 20:30, όπου χαιρετήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο διά χειραψίας.

«Νόμιζα ότι θα είχατε ήδη φύγει για διακοπές» είπε ο πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους, στην είσοδο, ενώ συνομίλησε με παιδιά που βρίσκονταν έξω από τον Ιερό Ναό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

