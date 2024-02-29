Ενώσεις καταναλωτών οκτώ ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, προσέφυγαν σήμερα στις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά του συστήματος συνδρομών επί πληρωμή που επέβαλε η Meta στο Facebook και το Instagram παραβιάζοντας, σύμφωνα με την προσφυγή, τους κανόνες της ΕΕ.

Για τις εν λόγω οργανώσεις, το σύστημα αυτό, που έγκειται στο να πληρώνεις για να μην γίνεσαι στόχος διαφημίσεων, είναι «ένα προπέτασμα καπνού που προορίζεται για να αποσπάσει την προσοχή του καταναλωτή σε ό,τι αφορά την αθέμιτη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του».

Από το Νοέμβριο, η Meta προτείνει στους ευρωπαίους χρήστες του Facebook και του Instagram να επιλέξουν ανάμεσα στο να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν δωρεάν τις υπηρεσίες αυτές συναινώντας να παραδώσουν προσωπικά δεδομένα τους ώστε να δέχονται στοχευμένες διαφημίσεις ή να πληρώνουν μια συνδρομή για να μην βλέπουν πια διαφημίσεις.

Η φόρμουλα αυτή παρουσιάσθηκε από τη γιγάντια αμερικανική εταιρεία ως ένας τρόπος για να συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι της έχουν ήδη κοστίσει καταδίκες και πρόστιμα.

Όμως η Meta κατηγορείται και πάλι ότι παραβιάζει τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (RGPD).

«Αυτό το είδος του εμπορικού μοντέλου, που είναι βασισμένο στην επιτήρηση, δημιουργεί κάθε είδους προβλήματα σε σχέση με τον RGPD. Είναι καιρός οι αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των δεδομένων να βάλουν ένα τέλος στην καταχρηστική επεξεργασία δεδομένων από τη Meta και στην παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων» των χρηστών, εκτιμά η Ούρσουλα Παχλ, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC).

Οι προσφυγές των ενώσεων κατατίθενται συντονισμένα στις αρχές προστασίας δεδομένων στη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σλοβακία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα και την Τσεχική Δημοκρατία. Η απόφαση θα ληφθεί κεντρικά και εναπόκειται κατ' αρχήν στην ιρλανδική αρχή προστασίας δεδομένων, αφού σ' αυτή τη χώρα βρίσκεται η ευρωπαϊκή έδρα της Meta.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.