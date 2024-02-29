Η εκτέλεση ενός 73χρονου Αμερικανού, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο στο Άινταχο, σταμάτησε χθες, Τετάρτη, την τελευταία στιγμή καθώς δεν κατάφεραν να του χορηγήσουν τη φονική ένεση στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η νομοθεσία, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές αυτής της πολιτείας στις βορειοδυτικές ΗΠΑ.

Η προηγούμενη εκτέλεση, που είχε αναβληθεί για τον ίδιο λόγο, ήταν αυτή του Κένεθ Σμιθ στην Αλαμπάμα στις 17 Νοεμβρίου 2022. Ο Σμιθ είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών το 1996 για τον φόνο μίας γυναίκας, έπειτα από παραγγελία του συζύγου της. Τελικά εκτελέστηκε στις 25 Ιανουαρίου με υποξία λόγω της εισπνοής αζώτου, κάτι που έγινε πρώτη φορά παγκοσμίως και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Και οι 24 εκτελέσεις που έγιναν στις ΗΠΑ το 2023 πραγματοποιήθηκαν με φονική ένεση.

Η δεύτερη εκτέλεση που έγινε χθες στη χώρα, αυτή του 50χρονου Ίβαν Κάντου η τύχη του οποίου είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών διασημοτήτων, πραγματοποιήθηκε στο Τέξας χωρίς πρόβλημα.

Ο Τόμας Κριτς ήταν ένας κατά συρροή δολοφόνος που έχει περάσει περισσότερα από 40 χρόνια περιμένοντας να εκτελεστεί. Καταδικάστηκε σε θάνατο για τον φόνο συγκρατούμενού του, όταν εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης, και θα έπρεπε να εκτελεστεί επίσης με τη χορήγηση φονικής ένεσης.

Όμως έπειτα από περίπου μία ώρα η διεύθυνση της φυλακής κατέληξε ότι ήταν αδύνατο «να γίνει ενδοφλέβια έγχυση», εξήγησαν οι σωφρονιστικές αρχές του Άινταχο.

Η απόφαση ελήφθη αφού έγιναν οκτώ προσπάθειες - στα χέρια και τα πόδια- να γίνει ενδοφλέβια έγχυση στον καταδικασμένο, διευκρίνισε ο διευθυντής των αρχών Τζος Τίγουολτ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν ή πότε θα επαναπρογραμματιστεί η εκτέλεσή του Κριτς.

Κινητοποίηση αστέρων

Στο Τέξας ο Ίβαν Κάντου είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2001 για τον φόνο την προηγούμενη χρονιά του εξάδελφού του Τζέιμς Μοσκίντα και της αρραβωνιαστικιάς του Έιμι Κίτσεν. Μέχρι το τέλος δήλωνε αθώος.

«Θέλω να γνωρίζετε ότι δεν σκότωσα τον Τζέιμς και την Έιμι», δήλωσε απευθυνόμενος στις οικογένειες των θυμάτων.

Βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη του ήταν η αρραβωνιαστικιά του Έιμι Μπέτσερ, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο Ίβαν Κάντου της ομολόγησε το έγκλημά του και την οδήγησε στο σημείο που είχε διαπράξει τον φόνο.

Από την πλευρά του ο Κάντου κατηγορούσε έναν λαθρέμπορο ναρκωτικών στον οποίο ο εξάδελφός του χρωστούσε πολλά χρήματα.

Μετά την ανακάλυψη νέων στοιχείων, αλλά και τις αμφιβολίες που προέκυψαν για τη μαρτυρία της Έιμι Μπέτσερ, αναβλήθηκε η εκτέλεσή του που είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2023. Ωστόσο το εφετείο του Τέξας ακύρωσε την αναβολή.

Ο ηθοποιός Μάρτιν Σιν, ένθερμος αντίπαλος της θανατικής ποινής, δημιούργησε στο Instagram αίτηση με την οποία ζητούσε από τον συντηρητικό κυβερνήτη της πολιτείας Γκρεγκ Άμποτ να αναβάλει την εκτέλεση του Κάντου. Η αίτηση αυτή συγκέντρωσε περίπου 150.000 υπογραφές.

Η σταρ της ριάλιτι τηλεόρασης Κιμ Καρντάσιαν είχε επίσης ζητήσει από τους Αμερικανούς να κινητοποιηθούν και να ζητήσουν από τον Άμποτ «αναβολή 30 ημερών», προκειμένου να επανεξεταστεί η υπόθεση του Κάντου.

Είκοσι τρεις αμερικανικές πολιτείες έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Έξι άλλες – η Αριζόνα, η Καλιφόρνια, το Οχάιο, το Όρεγκον, η Πενσιλβάνια και το Τενεσί—έχουν επιβάλει μορατόριουμ στις εκτελέσεις έπειτα από απόφαση των κυβερνητών τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου Gallup, για πρώτη φορά από το 2000 το 50% των Αμερικανών εκτιμά ότι η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται δίκαια στις ΗΠΑ, έναντι του 47% που έχει αντίθετη άποψη. Ωστόσο η πλειονότητα των Αμερικανών (53%) εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της θανατικής ποινής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

