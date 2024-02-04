Tο Facebook έγινε 20 χρονών: Και Meta τι;

Τέσσερις ημέρες πριν τα 20α γενέθλια του Facebook ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ κλήθηκε σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας των Η.Π.Α. – όπου και κατηγορήθηκε πως έχει «αίμα στα χέρια του».

Η ακρόαση αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, με τον Ζάκερμπεργκ να απολογείται προς τους παρευρισκόμενους γονείς. Την επόμενη ημέρα ο ιδρυτής του Facebook έκανε γνωστό πως ο κύκλος εργασιών του ομίλου Meta αυξήθηκε κατά 25% με τριμηνιαία κέρδη ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή τριπλάσια συγκριτικά με έναν χρόνο νωρίτερα.

Αυτή η αντίφαση παρατηρείται εδώ και 20 χρόνια: παρ’ ότι υπάρχουν σκάνδαλα σχετικά με την προστασία των δεδομένων, κατηγορίες πως το Instagram και το Facebook βλάπτουν τα παιδιά και τους ενήλικες, καθώς και φόβοι πως μέσω των συγκεκριμένων ΜΚΔ οι ρωσικές διαδικτυακές εκστρατείες χειραγωγούν την αμερικανική κοινή γνώμη, οι άνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν με μεγάλη ευχαρίστηση τις πλατφόρμες του ομίλου Meta. Ο αυξανόμενος αριθμός των χρηστών εκτοξεύει και τους διαφημιζόμενους πελάτες και τα συνεπαγόμενα έσοδα.

3 δισεκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα

Προσφάτως στη διάρκεια ενός μονάχα μήνα οι χρήστες που συνδέθηκαν σε κάποια από τις πλατφόρμες του Meta, έστω μία φορά, έφτασαν τα 3,98 δισεκατομμύρια – 3,19 δισεκατομμύρια εξ αυτών συνδέονταν μάλιστα σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά το Facebook συγκεκριμένα, μέτρησε περίπου 3 δισεκατομμύρια χρήστες καθ’ όλον τον μήνα και 2,11 δισεκατομμύρια κάθε ημέρα. Πρόκειται για νούμερα που μοιάζουν εξωπραγματικά, δεδομένου ότι ο πληθυσμός ολόκληρου του πλανήτη αποτελείται από 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων πολλοί δεν είναι online.

Για κάποια χρόνια ο Ζάκερμπεργκ είχε τη φιλοδοξία να βοηθήσει και τον υπόλοιπο κόσμο να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρων και αυτοματοποιημένων μηχανημάτων. Τελικά όμως η εταιρεία αποφάσισε να αφήσει την υλοποίηση αυτού του σχεδίου στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Αντ’ αυτού ο όμιλος Meta και ο Ζάκερμπεργκ έχουν δύο άλλα μεγάλα πρότζεκτ: την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό κόσμο του Metaverse. Φαίνεται πως ο Ζάκερμπεργκ πιστεύει πολύ στην ύπαρξη μίας εικονικής πραγματικότητας στο μέλλον, γι’ αυτό και άλλαξε την επωνυμία της εταιρείας του το φθινόπωρο του 2021 από Facebook σε Meta.

Μία μηχανή παραγωγής χρημάτων

Αν και για τη δημιουργία του Metaverse ο Ζάκερμπεργκ ξοδεύει χρήματα με τη σέσουλα, η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί και να αποδίδει πολύ καλά.

Μόνο πέρσι οι λειτουργικές ζημίες του τμήματος Reality Labs ξεπέρασαν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια, με κύκλο εργασιών μόλις 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν άρχισαν να παρουσιάζονται προβλήματα και στο διαφημιστικό τμήμα, υπήρξε κάποια γκρίνια από τους επενδυτές λόγω των ανεξέλεγκτων δαπανών για το εικονικό μέλλον. Όμως ο όμιλος Meta λειτουργεί και πάλι ως μία μηχανή παραγωγής χρημάτων σε πλήρη ταχύτητα και κανείς δεν αμφισβητεί την προοπτική των Reality Labs.

Προσφάτως πάντως ο ενθουσιασμός με την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να επισκιάζει το όνειρο του Metaverse. Και σε αυτήν την περίπτωση ο Ζάκερμπεργκ δεν στοχεύει σε τίποτα λιγότερο από την ανάπτυξη «των δημοφιλέστερων και πιο καινοτόμων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης». Εάν τα καταφέρει, κάθε χρήστης των υπηρεσιών του ομίλου Meta θα έχει «έναν βοηθό παγκόσμιας κλάσης που θα λειτουργεί με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης» και κάθε επιχείρηση θα έχει ένα αντίστοιχο σύστημα που θα μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους πελάτες της.

Μήπως στο μέλλον λοιπόν θα επικοινωνούμε στο Facebook περισσότερο με λογισμικά παρά με άλλους ανθρώπους; «Οι άνθρωποι θέλουν κάτι το αυθεντικό», πιστεύει ο επικεφαλής στο τμήμα προϊόντων Κρις Κοξ. Στην ιδανική περίπτωση τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσουν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα των χρηστών και να τους κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Την ίδια στιγμή όμως, προσθέτει ο Κοξ, δεν έχει βρεθεί ακόμη ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που να είναι χρήσιμο στους ανθρώπους για τις απλές δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους.

