Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης και πληροφοριών ανησυχούν ότι το Ισραήλ σχεδιάζει μια χερσαία εισβολή στον Λίβανο που θα μπορούσε να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, εάν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν να απωθήσουν τη Χεζμπολάχ από τα βόρεια σύνορα με το Ισραήλ, δήλωσαν ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις μυστικές υπηρεσίες.

Αν και δεν έχει ακόμη ληφθεί μια τελική απόφαση του Ισραήλ, η ανησυχία είναι αρκετά έντονη μέσα στην κυβέρνηση Μπάιντεν και η προοπτική εισβολής είναι κάτι που συζητιέται έντονα από ανώτερα διοικητικά στελέχη.

«Λειτουργούμε με την υπόθεση ότι μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν. «Όχι απαραίτητα άμεσα τις επόμενες εβδομάδες, αλλά ίσως αργότερα την άνοιξη. Μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση είναι μια ξεχωριστή πιθανότητα» είπε.

